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Отставка отменяется: у "Крымтеплицы" - новый старый тренер
фото: Крымский спорт

Отставка отменяется: у «Крымтеплицы» — новый старый тренер

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:09 07.04.2021

Гавным тренером команды «Крымтеплица» вновь назначен 52-летний Олег Колесов.

Олег Колесов начинал сезон-2020/21 во главе молодежненцев, но в конце ноября прошлого года после домашнего поражения «Крымтеплицы» от ФК «Севастополь» (0:1) был отправлен руководством клуба в отставку. Впрочем, спустя всего два месяца (в начале февраля текущего года) вернулся в клуб уже в качестве спортивного директора (к слову, эта должность за ним пока также остается). Пока длилась вся эта чехарда с увольнением-назначениями Олега Колесова, «Крымтеплицу» уже дважды успел потренировать Вячеслав Базилевич, и также непродолжительное время – Спартак Жигулин, — сообщает «Крымский спорт».

 

Отставка отменяется: у "Крымтеплицы" - новый старый тренер

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