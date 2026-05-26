Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Отсутствие кассовых аппаратов — в Крыму 288 предпринимателей заплатят большие штрафы
Новости Республики
Отсутствие кассовых аппаратов - в Крыму 288 предпринимателей заплатят большие штрафы
фото: © РИА Новости . Наталья Селиверстова

Отсутствие кассовых аппаратов — в Крыму 288 предпринимателей заплатят большие штрафы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 26.05.2026

Неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчете с покупателями остается одним из самых распространенных нарушений. Только с начала года к ответственности привлечено 288 крымских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.

Основная доля нарушений выявлена в сфере торговли, в том числе на рыночных территориях Республики Крым – 231 нарушение, 25 нарушений в сфере ресторанного бизнеса, 14 в сфере предоставления услуг, 7 нарушений в сфере торговли топливом с помощью бензороботов, отметили в ведомстве.

По результатам проведенных мероприятий привлечено к ответственности 288 нарушителей, в отношении которых вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,3 млн рублей, – говорится в сообщении УФНС.

Среди нарушителей – одна из симферопольских медклиник, которая проводила расчеты через кассовую технику в большинстве случаев в безналичной форме. Часть наличных расчетов осуществлялась без применения ККТ. Еще одним из распространенных нарушений является неприменение онлайн-касс при оплате бронирования проживания в средствах размещения, в особенности в период курортного сезона.

В одном из комплексов апартаментов, расположенных в Феодосии, был установлен прием оплаты при бронировании без наличия зарегистрированной ККТ. Владельцу апартаментов вынесено постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа, минимальный размер которого 10 тысяч рублей, а также предписание, обязывающее зарегистрировать ККТ, – рассказали в налоговой.

Ранее сообщалось, что в Крыму во время майских праздников усилится мониторинг и контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ).

Узнайте больше:  В корпусе Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского завершили монолитные работы

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 11

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.