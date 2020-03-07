Отважная глупость? Автомобилисты штурмуют «кордоны», прорываясь на Ай-Петри

В МЧС России в Крыму сообщают: несмотря на предупреждения об угрозе обвала, автомобилисты продолжают пользоваться перекрытой дорогой на Ай-Петри со стороны с. Соколиного в Бахчисарайском районе.

Автомобильная дорога, ведущая на Ай-Петри, от села Соколиное Бахчисарайского района была закрыта из-за оползня, который нарушил целостность подпорной стенки. Было частично разрушено дорожное полотно. Тем не менее, желающие попасть на Ай-Петри организовали стихийный проезд, минуя бетонные ограждения и запрещающие знаки! — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

МЧС предупреждает — на плато Ай-Петри начинается активное таяние снега, из -за которого в горах может усилится движение грунта на данном участке. Кроме того, при интенсивном транспортном движении на данном участке также может произойти обвал.