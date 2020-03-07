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Отважная глупость? Автомобилисты игнорируют "кордоны", прорываясь на Ай-Петри
фото: стоп-кадр видео Крымавтодор

Отважная глупость? Автомобилисты штурмуют «кордоны», прорываясь на Ай-Петри

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:44 07.03.2020

В МЧС России в Крыму сообщают: несмотря на предупреждения об угрозе обвала, автомобилисты продолжают пользоваться перекрытой дорогой на Ай-Петри со стороны с. Соколиного в Бахчисарайском районе.

Автомобильная дорога, ведущая на Ай-Петри, от села Соколиное Бахчисарайского района была закрыта из-за оползня, который нарушил целостность подпорной стенки. Было частично разрушено дорожное полотно. Тем не менее, желающие попасть на Ай-Петри организовали стихийный проезд, минуя бетонные ограждения и запрещающие знаки! — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

МЧС предупреждает — на плато Ай-Петри начинается активное таяние снега, из -за которого  в горах может усилится движение грунта на данном участке. Кроме того,  при интенсивном транспортном движении на данном участке также может произойти обвал.

Еще раз обращаем внимание —  проезд на плато Ай-Петри разрешен только со стороны города Ялты! Водители, которые осуществляют проезд со стороны Бахчисарая, подвергают опасности не только себя, но и своих пассажиров, — настоятельно просят учесть спасатели.

 

Отважная глупость? Автомобилисты штурмуют "кордоны", прорываясь на Ай-Петри

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