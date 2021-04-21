Ответ-вопрос. Материнский капитал: что изменилось за последний год

Размер материнского капитала увеличился, а порядок получения и условия использования при решении квартирного вопроса изменились.

Какие из новаций вступили в силу за последний год, разбирались эксперты портала Бюллетень недвижимости .

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЯ

После шестилетнего перерыва государство начало индексировать маткапитал с учетом уровня инфляции. В прошлом году его размер повысили на 3%, в этом – уже на 3,7%. В 2021 году величина материнского семейного капитала (МСК) составляет 483 881 руб. при рождении первого ребенка, 639 431 руб. – при рождении второго. Важно, что индексация касается и ранее выданных сертификатов – в части неизрасходованных средств. Кто-то, к примеру, получив сертификат на руки, мог ни рубля из него не потратить, кто-то использовал его частично. Индексируется весь остаток средств, который был на именном счету на 1 января 2021 года.

Напомним, что программа МСК действует уже 15-й год, а самые серьезные изменения в ней произошли в минувшем году: государство начало давать МСК при рождении первого ребенка (раньше – только второго). Сколько кому положено, Пенсионный фонд РФ (ПФР) доступно разъясняет на своем сайте: сумма зависит от даты рождения ребенка. Точкой отсечения берется 1 января 2020 год.

Если первенец родился после 1 января 2020 года, то у семьи сразу возникает право на получение 483 881 руб., после рождения второго ребенка – еще 155 550 руб. Если оба ребенка родились до 2020 года и сертификат не был востребован, родитель получает только 483 881 руб. на второго ребенка. Возможен вариант, когда первенец появился до 2020 года, а второй ребенок позднее, – в этом случае положено 639 431 руб. Ну а если средства МСК уже освоены, то никаких доплат или индексаций не будет: воспользоваться помощью государства можно только один раз.

Если МСК уже получен на второго ребенка, то появление в семье третьего ни на что не повлияет. Для многодетных актуальными становятся уже другие законы и виды господдержки – в частности, это региональный маткапитал, возможность погасить ипотечный долг в размере 450 тыс. руб. за счет федерального бюджета и т. д.

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Пандемия изменила и порядок получения сертификатов: прошлой весной госорганы перешли на беззаявительный (проактивный) принцип. То есть теперь не нужно собирать пакет документов, подавать заявления и ходить по чиновникам. ПФР самостоятельно занимается проверкой всех прав на получение МСК и тут же его оформляет. Нет необходимости и получать сертификат на государственном бланке. Можно просто скачать его электронную версию в личном кабинете на сайте госуслуг или ПФР. И самостоятельно распечатать – он будет иметь ту же силу, что и бумажный. Правда, есть нюанс: эта новация касается только детей, рожденных после 15 апреля 2020 года. Если ребенок был рожден (усыновлен) до этой даты, то заявление в ПФР придется подавать по старинке.

Благодаря информационному взаимодействию ПФР с банками упростился и порядок использования средств МСК, если родители решили потратить их на ипотеку. Теперь не нужно идти за разрешением в ПФР – достаточно сразу обратиться в банк, а он уже переправит все необходимые документы и заявления и сам получит деньги на погашение маткапиталом долга, процентов по кредиту либо на уплату первого взноса.

Новации повлияли и на скорость принятия решений. С этого года сертификат на МСК должен оформляться за пять дней, а не за пятнадцать, как раньше. Заявление о распоряжении средствами ПФР должен рассмотреть за десять дней, а не за месяц.

ИПОТЕКА ДЛЯ ВОЕННЫХ И САДОВЫЙ КАПИТАЛ

Стратегических изменений в части целей использования маткапитала не произошло. Его по-прежнему нельзя положить под проценты в банк, обналичить или приобрести на эти средства автомобиль, хотя такие законодательные инициативы периодически возникают. МСК – это целевая помощь государства, и использование его жестко регламентировано: на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию для матери и т. д. Большинство россиян по-прежнему тратят его на решение квартирного вопроса – по данным ПФР, это около 60% участников программы.

Чаще всего деньги идут на ипотеку – уплату первого взноса, выплаты по основному долгу или процентов по ранее взятым кредитам. С 2021 года в перечне кредитных организаций, допущенных к работе с МСК, появилась Росвоенипотека – эта организация занимается выдачей ипотеки для военнослужащих. Им разрешили тратить МСК на досрочную полную или частичную оплату военной ипотеки, первый взнос и т. д. Новация касается только договоров, заключенных после 19 марта 2019 года.

При достижении ребенком трех лет освоить средства МСК можно при строительстве индивидуальных жилых домов. В этой сфере также новшество: теперь маткапитал можно задействовать при строительстве дома на садовом участке. Или компенсировать за счет МСК затраты, если дом уже построен. Ранее для этого требовались акты, подтверждающие выполнение основных работ (монтаж фундамента, возведение стен, кровли). Дачная амнистия порядок регистрации такой недвижимости упростила. И для получения МСК достаточно будет выписки из Росреестра о собственности на землю и дом на ней.

БЕЗ НОТАРИУСА И ВТОРОЙ РАЗ

Одно из главных требований использования МСК при улучшении жилищных условий – необходимость выделения доли несовершеннолетним детям. Если жилье приобретается сразу, тогда всё просто: в договоре купли-продажи указывают долю всех членов семьи, и супругов, и детей. Сложнее при ипотеке – оформить доли можно лишь после снятия обременения, то есть погашения кредита. На такие случаи ПФР требовал с родителей заверенное нотариусом обязательство оформить доли на детей не позднее полугода с момента снятия обременения. Этот документ был в числе обязательных, другие гарантии ПФР не устраивали.

Теперь нотариальное удостоверение отменили: такие траты посчитали избыточными для семей. Но по большому счету ничего не изменилось. Обязательство выделять доли несовершеннолетним включено в текст закона, а за его выполнением следят ПФР, прокуратура и органы опеки. О последствиях родительской забывчивости BN.ru не раз уже писал – такие сделки по суду легко признаются ничтожными, а семье приходится возвращать маткапитал обратно в ПФР.

Еще одно нововведение касается обманутых дольщиков, которые из-за банкротства застройщика получили не квартиру, а денежную компенсацию. Ранее такие граждане были вынуждены сначала возвратить маткапитал, а затем через суд добиваться повторного использования этих средств. Теперь возвращать деньги в ПФР будет Фонд защиты прав дольщиков, а у обманутых граждан автоматически появится право на повторное использование МСК.

И последнее новшество, наверное, самое важное: действие программы МСК было продлено еще на пять лет, рассчитывать на помощь государства новые участники программы смогут до 2026 года.

Источник: Бюллетень недвижимости