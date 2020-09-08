«Ответвления» от трассы «Таврида»: куда и когда

В минтрансе РК озвучили планы строительства и реконструкции дорог от трассы «Таврида» к курортам. В первую очередь, проекты реконструкции и строительства дорог, свяжут новую трассу «Таврида» с Ялтой и Судаком. Сроки окончания работ – 2023 год.

Сейчас у нас задача — ускорить реализацию мероприятий. Ее поставил Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Поэтому мы рассматриваем возможность перенести окончание реализации мероприятия на 2023 год, — рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов, уточнив, что в ФЦП войдут 12 проектов общей стоимостью 131 млрд. рублей.

Приоритетная дорога — трасса «Белогорск – Приветное». Протяженность 32 км. Ориентировочная стоимость по объектам-аналогам — порядка 30 млрд. рублей.

Она уже вошла в откорректированную программу. С учетом того, что она проходит через ущелья, и там требуются нижние, верхние укрепления склонов, сейчас рассматривается вопрос о категории данного объекта. Планировали как дорогу третьей категории, чтобы сильно не расширять, но иметь живописный проезд от «Тавриды» через Нижнегорский, Советский, Белогорск по прямой до побережья, — уточнил Сергей Карпов.

Он рассказал, что также планируется провести капремонт 42,75 км дороги на Судак общей стоимостью 4,5 млрд. рублей.

В рамках второй очереди планируются две хордовые дороги до Азовского моря: капитальный ремонт от Красногорки до Мысового (с проездом через все населенные пункты, включая поселок Ленино — 24,6 км) и до Золотого (от «Тавриды» до села Золотого, протяженность — порядка 20,2 км). Мы имеем по ним подрядчиков, и они будут включены в ФЦП, — добавил министр.

Также одной из приоритетных дорог считается юго-восточный обход Симферополя, который позволит направить поток транспорта с трассы «Таврида» через Ангарский перевал сразу на Алушту и Ялту.

По заданию службы автомобильных дорог разрабатывается документация по планировке территорий. Она в настоящее время проходит процедуру согласования. Там подразумевается согласование трассы с различными смежными землепользователями, включая вопрос экологии охранных территорий, землями Минобороны РФ (на маршруте расположена воинская часть), — пояснил Сергей Карпов.

Завершение экспертизы и начало строительства запланированы на 2021 год.

Отдельное внимание будет уделено переустройству коммуникаций при строительстве, а также решению имущественных вопросов с гражданами, — сказал Сергей Карпов, добавив, что при строительстве обхода предполагается выкуп участков у собственников.

В программе также — ремонт площадки у поста ГИБДД на Ангарском перевале, капитальный ремонт участка трассы на Южный берег Крыма от села Перевального до Алушты.

Доведем ее до максимально комфортного состояния, как для общественного транспорта, так и для частного. Но дорога будет в тех параметрах, которые сейчас существуют, поскольку принято решение не менять облик Южнобережного шоссе, — отметил министр транспорта.

В дальнейшем будет обустраиваться само Южнобережное шоссе. Здесь планируют строительство двух объездов городов — Ялты и Алушты. Появятся транспортные развязки, и транзитный транспорт пойдет в обход городов, чтобы не нагружать улицы, рассказал министр.

По ФЦП также предполагается капремонт участка самого живописного шоссе Крыма от Алушты до Массандры, съезда в сторону Ялты. Отремонтируют и все три участка трассы «Бахчисарай — Ялта», которая проходит через популярное среди туристов плато Ай-Петри.

На подходах к Крымскому мосту в восточной части полуострова построят новый съезд к Керчи, транспорт будет попадать сразу на одну из центральных улиц города — шоссе Героев Сталинграда. Само шоссе также планируют реконструировать вместе с подъездом к новой железнодорожной станции Керчь-Южная.

На западе полуострова вскоре начнут строительство второго этапа дороги на Евпаторию. Работы уже ведутся у села Скворцово.

Также здесь предусматривается обход озера Сасык-Сиваш. Транзитному транспорту, который уходит на Черноморское, будет удобнее ехать по этому участку. Дорога порядка 10 км будет иметь пересечение с существующими объектами, также будут предусмотрены путепроводы для связи разобщенных территорий сельхоз назначения для возможности движения техники и, если будет необходимо (пока таких условий не выдвигалось), перегона животных, — рассказал Сергей Карпов.

Он добавил, что существующая дорога, ведущая через город Саки, где регулярно в туристический сезон образуются многокилометровые пробки, также будет отремонтирована и расширена.