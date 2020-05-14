Ответы на самые частые вопросы о кредитных каникулах

Рассказываем подробно о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить
Что такое кредитные каникулы?
Это льготный период кредитования, когда можно не платить или сделать меньше ежемесячные платежи по займу. При этом не будет штрафных санкций и последствий для кредитной истории.
Когда были введены кредитные каникулы?
С 3 апреля 2020 года федеральным законом №106-ФЗ.
Какой крайний срок подачи заявки кредитору?
Надо подать заявление не позднее 30 сентября 2020 года.
На какие займы распространяются каникулы?
На договоры займа с банком, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, ломбардом.
Каникулы действуют в отношении: ипотеки, потребительских кредитов, автокредитов, долгов по кредитным картам.
Кто определяет продолжительность льготного периода?
Сам заемщик — от одного до шести месяцев.
Сколько раз можно воспользоваться кредитными каникулами?
Один раз по одному договору займа.
Кредитные каникулы — это прощение долгов?
Нет, это перенос платежей на будущее. Проценты за льготный период начисляются, их необходимо уплатить позже.
Кредитные каникулы — это ипотечные каникулы, которые ввели раньше?
Нет, это не аналог ипотечных каникул, для них действуют другие условия. Полный текст закона об ипотечных каникулах читайте по
Какие требования к заемщику?
NB: все требования должны соблюдаться одновременно!
1) Доходы заемщика снизились за предыдущий календарный месяц (считается от даты подачи заявления) более чем на 30% от среднемесячного дохода за 2019 год.
2) Договор, по которому заемщик хочет получить каникулы, должен быть оформлен до 3 апреля 2020 года.
3) Заемщик на момент подачи заявления не находится на ипотечных каникулах.
4) Полная сумма кредита (важно: не остаток по выплате!) меньше установленного лимита.
Если заемщик не соответствует какому‑либо из обязательных требований, кредитор вправе отказать в кредитных каникулах в течение пяти дней с момента заявления.
А какие лимиты?
Потребительский кредит — 250 тысяч рублей.
Потребительный кредит для ИП — 300 тысяч рублей.
Автокредит — 600 тысяч рублей.
Кредитная карта — 100 тысяч рублей.
Лимиты по ипотеке разнятся в зависимости от региона. Так, по Москве лимит — 4,5 млн рублей, по Московской области, Санкт-Петербургу, регионам ДФО — 3 млн рублей, по остальным регионам РФ — 2 млн рублей.
Как подать заявление?
Письменно, или по телефону, или через сайт обратиться с требованием к кредитору. На сайте Банка России есть примерная форма требования.
Расскажите о сроках. Что будет после подачи заявления?
С даты подачи заявления:
В течение 5 дней кредитор рассматривает требование и решает, предоставить кредитные каникулы или отказать.
Если ответа нет через 10 дней , заемщик получает каникулы автоматически.
В течение 60 дней с подачи заявления кредитор может запросить документы, подтверждающие, что доход снизился более чем на 30%. На подачу подтверждающих документов у заемщика есть 90 дней даты, когда кредитор потребовал документы.
Кредитор должен проверить полученные документы в течение 5 дней .
Еще 30 дней есть у заемщика на предоставление документов при наличии уважительной причины.
Что такое среднемесячный доход?
Это не только зарплата — это и другие выплаты, в том числе материальная помощь, больничные и т. д.
Кредитор может проверить данные заемщика?
Да, он может обратиться в ФНС, ПФР, ФСС.
Какие документы может потребовать кредитор?
Справку о доходах, больничный лист с указанием диагноза COVID-19 или пометкой 03 (карантин) для приехавших из‑за границы, справку из стационара с подтвержденным диагнозом COVID-19, справку или приказ об отпуске без сохранения зарплаты от работодателя, справку или выписку из реестра центра занятости (можно получить на сайте Госуслуг), прочие документы.
Если я уйду на кредитные каникулы, я обязан буду не платить в это время?
Нет, в любой момент кредитных каникул можно погашать сумму кредита или его часть без прекращения льготного периода — сумма пойдет на погашение основного долга.
Что делать в спорных ситуациях — например, если кредитор отказал в каникулах?
Можно обратиться в Роспотребнадзор, Банк России, к финансовому уполномоченному, в прокуратуру.
Фото и материалы: пресс-служба Госдумы РФ.
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