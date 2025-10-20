Отвезите меня в Ыб! Названы российские деревни с самыми смешными названиями

В Воронежской области обнаружено 22 населённых пункта со смешными названиями. В их числе Плясово-Китаево, Ендовище, Пирамиды, Гнилуша, Долбневка, Чулок, Дракино, Хреновище, Тройня.

В Курганской области — 14 таких деревень. В числе самых смешных названий — Марс, Духовка, Короли, Дворцы, Крепость, Кокуй и Камчатка,

В Удмуртии найдено таких 13 населённых пунктов. В числе оригинальных названий Двигатель, Писеево, Квардавозь, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Сидоровы Горы, Майоры. В Московской области есть сёла с названиями Поцелуево и Свиноедово, в Краснодарском крае — Батарейка и Весёлая Жизнь, в Нижегородской области — Терпишка и Варварское, в Республике Алтай — Ынырга, Киска и Кукуя, в Республика Коми — Чика, Мутный, Ыб, в Псковской области — Бабки, Сос и Новый Опель.

Независимый эксперт в сфере ЖКХ и политолог Павел Склянчук объяснил, что происхождение смешных названий чаще всего связано с историей места. Нередки случаи, когда невозможно точно установить, откуда произошло название. Населённые пункты можно переименовать, но это сложная процедура. Замену топонимики регулирует 152-ФЗ «О наименовании географических объектов», но в законе чётко не прописаны порядок и источники финансирования, поэтому процедура затруднена.

В 2023 году депутаты Госдумы предлагали переименовать села с оскорбительными названиями. Но против переименования посёлков нередко выступают местные жители. К примеру, жители села Лох, расположенного в Саратовской области, гордятся названием и считают его туристическим брендом. Об этом рассказал глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев. По его словам, необычное название привлекает туристов.

источник: ЦИАН