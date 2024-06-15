Овощи, доширак и курочка: путешественники рассказали, что едят в поезде

Более 70% россиян предпочитают брать еду с собой, если едут на поезде. Предоплаченное или дополнительное питание выбирают 9,7%, а в вагон-ресторан ходят перекусить 8,4%. Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий Туту , в котором приняли участие более тысячи человек.

Еще 4,8% заказывают еду в поезд, а покупают продукты у проводника – 3,6%. Меньше всего человек предпочитают закупаться на вокзале – только 3,2%.

С собой россияне чаще всего берут овощи и фрукты – 44,27%, лапшу и продукты быстрого приготовления – 40,65%, а также что-то мучное: бутерброды, булочки, пиццу, сосиски в тесте – 40,46%. К чаю покупают печенье, пряники и вафли – 38,36%.

Далее по популярности идут курица, яйца, картофель в мундире и маринованные огурцы – их с собой в поезд берут 31,49%. Сухофрукты и орехи покупают 26,15%, сухарики и чипсы – 22,71%, запеченное мясо и колбасу – 20,8%, кисломолочные продукты и сыр – 8,78%. Чебуреки, беляши и шаурму с вокзала предпочитают только 5,92% путешественников.

Большинство опрошенных тратят на питание в поезде до 500 рублей – 32,57%. До тысячи рублей тратят 30,27%, от 1000 до 1500 рублей – 17,35%, до двух тысяч – 9,73%. Около 2500-3000 рублей тратят 5,13%, а от 2000-2500 рублей расходуют на еду 4,96% путешественников.

Также по данным аналитиков Туту, количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.