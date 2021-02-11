Оздоровительная кампания-2021в Севастополе стартует в июне

Департамент образования и науки Правительства Севастополя готовится к проведению оздоровительной кампании 2021 года.

Главная цель – чтобы больше севастопольских детей летом отдохнули в комфортных и безопасных условиях. В этом году планируется оздоровление не менее 4,8 тыс. детей отдельных категорий, которые определены региональным законом. На эти цели из бюджета города Севастополя выделено 175 млн рублей. В настоящее время Департаментом образования и науки организовано проведение конкурсных процедур по закупке путевок в детские оздоровительные лагеря Севастополя и Крыма для детей отдельных категорий. По результатам проведения конкурсных процедур будет приобретено 2,6 тыс. путевок. Вся информация по процедурам закупок размещена на сайте zakupki.gov.ru, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В детских оздоровительных лагерях «Ласпи» и «Горный» в рамках государственного задания планируется оздоровление 2,2 тыс. детей.

Работа детских оздоровительных лагерей будет организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Планируемый срок начала летней оздоровительной кампании – июнь. Старт будет зависеть от складывающейся эпидемической ситуации, — подчёркивают в Правительстве Севастополя.