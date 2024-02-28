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Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма, Симферополь 14:05 28.02.2024

Сотрудники МБУ «Горзеленхоз» начали озеленение Симферополя. Работы проводятся в преддверии весенних праздников. Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

По его информации, центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя весной украсят цветами, планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч кустов роз.

Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

Кроме того мы планируем провести компенсационную высадку 2 500 деревьев. Работы по высадке зеленых насаждений ведутся по всему городу. Художественная композиция и стилистика, в которой будут выполнены работы, будут приятным сюрпризом для жителей и гостей нашего города. Я думаю, что выбранное дизайнерское решение всех порадует, — подчеркнул Михаил Афанасьев.

Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

Работы по высадке цветов на центральных улицах города начались с наступлением благоприятной погоды.

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Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

Сейчас у нас вовсю идет подготовка к праздничным мероприятиям, которые стартуют уже в начале марта и связаны с 10-й годовщиной Крымской весны. И мы активно высаживаем наши весенние виолы в кашпо – они появятся к 15 марта и будут радовать жителей и гостей города. Также уже ведем активную высадку роз на городских территориях, на данный момент – на проспекте Победы, — отметила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

Особое внимание будет уделено общественным территориям, паркам, скверам. Их украсят около 12 тысяч весенних цветов, около 124 тысяч летних цветов, 40 тысяч луковичных растений, 2 тысячи садовых роз.

Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

Совсем скоро улицы города преобразятся, — обещают специалисты «Горзеленхоза».

Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

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