Озеленение Симферополя – город украсят тысячи саженцев и цветов

Сотрудники МБУ «Горзеленхоз» начали озеленение Симферополя. Работы проводятся в преддверии весенних праздников. Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

По его информации, центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя весной украсят цветами, планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч кустов роз.

Кроме того мы планируем провести компенсационную высадку 2 500 деревьев. Работы по высадке зеленых насаждений ведутся по всему городу. Художественная композиция и стилистика, в которой будут выполнены работы, будут приятным сюрпризом для жителей и гостей нашего города. Я думаю, что выбранное дизайнерское решение всех порадует, — подчеркнул Михаил Афанасьев.

Работы по высадке цветов на центральных улицах города начались с наступлением благоприятной погоды.

Сейчас у нас вовсю идет подготовка к праздничным мероприятиям, которые стартуют уже в начале марта и связаны с 10-й годовщиной Крымской весны. И мы активно высаживаем наши весенние виолы в кашпо – они появятся к 15 марта и будут радовать жителей и гостей города. Также уже ведем активную высадку роз на городских территориях, на данный момент – на проспекте Победы, — отметила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

Особое внимание будет уделено общественным территориям, паркам, скверам. Их украсят около 12 тысяч весенних цветов, около 124 тысяч летних цветов, 40 тысяч луковичных растений, 2 тысячи садовых роз.

Совсем скоро улицы города преобразятся, — обещают специалисты «Горзеленхоза».