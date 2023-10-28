Озеленяемся: в Судаке стартовал новый этап в истории лесонасаждений Крыма

Третий исторический виток озеленения полуострова начался под Судаком. В бухте Капсель рядом с мысом Меганом 28 октября проходит Зелёный фестиваль «Таврида.АРТ». Он уже собрал вокруг себя тысячи крымчан и гостей полуострова, которые приехали из разных городов, чтобы внести свой вклад в озеленение пустынной бухты.

Благодаря общим усилиям более 1300 вечнозеленых деревьев и многолетних кустарников украсят бухту Капсель — прибрежную зону и территорию арт-кластера «Таврида». Открытые для всех желающих мероприятия по озеленению — это новый исторический этап в истории лесонасаждений Крыма. Под Судаком высадят гималайские кедры, судакские сосны, кипарисы, миндаль, можжевельник и многие другие растения.

Это событие объединило жителей не только Судака, но и других городов Крыма: Симферополя, Севастополя, Феодосии, Керчи, Ялты, Алушты, Евпатории, Белогорска, Бахчисарая, а также гостей из городов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Среди них школьники, студенты, семьи с детьми, сотрудники местных компаний, представители СМИ, блогеры, артисты, официальные лица.

Мы приехали всей семьей из Феодосии — не могли пропустить событие такого масштаба, тем более такое важное для всех нас, крымчан. Мы очень любим судакскую сосну, и нам удалось ее посадить на набережной бухты Капсель! Теперь будем приезжать сюда почаще и наблюдать, как растет наше дерево. Спасибо Судаку, спасибо арт-кластеру «Таврида» за эту инициативу! Пусть наш любимый Крым станет еще зеленее, а эта акция распространится и на остальные города, — отмечает крымчанка Мария Николаева.

Впервые в истории арт-кластера амбассадорами события выступили жители Крыма. Это люди из разных городов, совершенно разных профессий и интересов. Тренер по пауэрлифтингу, директор музея-заповедника «Судакская крепость», воспитатель детского сада, библиотекарь, педагог-психолог, мастер маникюра — они не только рассказывали о Фестивале своим коллегам и землякам, но и вместе с родными сами приехали поучаствовать в посадке.

Деревья в бухте Капсель также посадили Глава администрации города Судака Константин Подсевалов, Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, начальник отдела анализа организации туризма на ООПТ Росзаповедцентра Минприроды России Ринара Мутыгулина и многие другие.

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская, которая также приняла участие в посадке деревьев, подчеркнула, что экологическое состояние окружающей среды — это ответственность каждого. Она отметила, что важно вовлекать молодежь в различные мероприятия и акции, направленные на охрану природы и восполнение лесов Крыма.

Участниками Фестиваля стали также почетные гости из Москвы в составе социального проекта «Команда Звездный Десант», в котором успешные спортсмены, популярные артисты, известные телеведущие, общественные деятели выступают за здоровую и сильную Россию. Среди них двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова, певица Ирина Ортман, председатель ВОД «Волонтеры Леса» Ольга Степченко, телеведущая Ирина Пудова и другие.

Свои деревья в Крыму теперь есть и у популярных исполнителей — поп-рок-группы The Hatters и певца ХАБИБА. Они посадили именные деревья на территории Академии творческий индустрий «Меганом».

Группа The Hatters рассказала, что ее участники имеют опыт посадки деревьев и хотя не причисляют себя к «зеленым», но все-равно стараются беречь природу и как минимум не загрязнять ее.

Молодцы, что устроили такое мероприятие. Спасибо, что доверили нам посадить дерево у вас! Хочется надеяться, что наши именные деревья приживутся, — прокомментировал солист группы Юрий Музыченко.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»