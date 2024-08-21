Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе

Завершён региональный этап проекта «Мама-предприниматель». На протяжении пяти дней на площадке севастопольского центра «Мой бизнес» участницы образовательной программы в формате тренингов-интенсивов погрузились в мир бизнеса, прошли обучение, разработали и защитили авторские бизнес-проекты.

Лучший по мнению экспертной комиссии проект получил грант в размере 100 000 рублей: победителем на региональном этапе стала Вера Леончик, представившая бизнес-проект «Вкусный пряник».

Поздравляем победителя регионального этапа образовательного проекта «Мама-предприниматель». В этом году мы получили 54 заявки на участие, по результатам поданных заявок 45 из них участвовали в региональном конкурсе и защитили свои проекты. Такой результат свидетельствует о растущем интересе мам к развитию предпринимательства в Севастополе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Все участницы проекта «Мама-предприниматель» получили ценные знания о том, как эффективно управлять своим временем, развивать маркетинговые стратегии, находить новых клиентов и развивать свой бизнес. Ряд мам-предпринимательниц Севастополя получили также награды в следующих номинациях: