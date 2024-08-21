Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе

Лучший по мнению экспертной комиссии проект получил грант в размере 100 000 рублей: победителем на региональном этапе стала Вера Леончик, представившая бизнес-проект «Вкусный пряник».
Поздравляем победителя регионального этапа образовательного проекта «Мама-предприниматель». В этом году мы получили 54 заявки на участие, по результатам поданных заявок 45 из них участвовали в региональном конкурсе и защитили свои проекты. Такой результат свидетельствует о растущем интересе мам к развитию предпринимательства в Севастополе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.
Все участницы проекта «Мама-предприниматель» получили ценные знания о том, как эффективно управлять своим временем, развивать маркетинговые стратегии, находить новых клиентов и развивать свой бизнес. Ряд мам-предпринимательниц Севастополя получили также награды в следующих номинациях:
- «Приз зрительских симпатий» – Марина Осягина;
- «Самое яркое выступление» – Анна Даниленко;
- «Самый медийный проект» – Ангелина Мавроди;
- «Лучший социальный проект» – Екатерина Ганжа;
- «Лучший финансовый план» – Лидия Федосова;
- «Маркетинговый виртуоз» – Ольга Ефремова;
- «Бизнес успех» – Ксения Шутова;
- «Мой добрый бизнес» – Ольга Новоженова;
- «Креативный бизнес» – Наталья Кочук.
Призами специального партнёрского трека от компании ВКонтакте и сертификатами на 10000 бонусных рублей награждены:
- Александра Гришина (организация творческого пространства для женщин);
- Ксения Ерёмина (совместный организованный отдых с домашними животными);
- Валерия Монахова (популяризация женского журнала).
Напомним, программа реализована при личной поддержке заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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