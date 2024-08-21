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Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе

Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:46 21.08.2024

Завершён региональный этап проекта «Мама-предприниматель». На протяжении пяти дней на площадке севастопольского центра «Мой бизнес» участницы образовательной программы в формате тренингов-интенсивов погрузились в мир бизнеса, прошли обучение, разработали и защитили авторские бизнес-проекты.

Лучший по мнению экспертной комиссии проект получил грант в размере 100 000 рублей: победителем на региональном этапе стала Вера Леончик, представившая бизнес-проект «Вкусный пряник».

Поздравляем победителя регионального этапа образовательного проекта «Мама-предприниматель». В этом году мы получили 54 заявки на участие, по результатам поданных заявок 45 из них участвовали в региональном конкурсе и защитили свои проекты. Такой результат свидетельствует о растущем интересе мам к развитию предпринимательства в Севастополе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Все участницы проекта «Мама-предприниматель» получили ценные знания о том, как эффективно управлять своим временем, развивать маркетинговые стратегии, находить новых клиентов и развивать свой бизнес. Ряд мам-предпринимательниц Севастополя получили также награды в следующих номинациях:

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  • «Приз зрительских симпатий» – Марина Осягина;
  • «Самое яркое выступление» – Анна Даниленко;
  • «Самый медийный проект» – Ангелина Мавроди;
  • «Лучший социальный проект» – Екатерина Ганжа;
  • «Лучший финансовый план» – Лидия Федосова;
  • «Маркетинговый виртуоз» – Ольга Ефремова;
  • «Бизнес успех» – Ксения Шутова;
  • «Мой добрый бизнес» – Ольга Новоженова;
  • «Креативный бизнес» – Наталья Кочук.

Призами специального партнёрского трека от компании ВКонтакте и сертификатами на 10000 бонусных рублей награждены:

  • Александра Гришина (организация творческого пространства для женщин);
  • Ксения Ерёмина (совместный организованный отдых с домашними животными);
  • Валерия Монахова (популяризация женского журнала).

Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе Озвучен победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Севастополе

Напомним, программа реализована при личной поддержке заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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