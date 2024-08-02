Озвучено расписание аттестационных экзаменов инструкторов-проводников

региональный центр аттестации «Крым» проводит аттестацию по пешеходному (1-5 к.с.), горному (1-4 к.с.), спелео (1-3 к.с.) видам туризма согласно графику аттестации по ссылке https://attestation.tssr.ru/

общероссийская общественная организация «Федерация подводного спорта России» проводит аттестацию по подводному туризму согласно графику аттестации по ссылке https://certification.rufdiving.ru/calendar/

общероссийская общественная организация «Федерация альпинизма России» проводит аттестацию по альпинистскому и горному виду туризма согласно графику аттестации по ссылке https://instructor.alpfederation.ru/.

Обращаем внимание на то, что инструкторы – проводники, претендующие на прохождение аттестации, должны соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июня 2024 года № 1003 «Об утверждении Положения об аттестации инструкторов – проводников».

Инструкторы-проводники, сведения о которых включены в единый федеральный реестр инструкторов – проводников, обязаны пройти переаттестацию не позднее 1 октября 2026 года в сроки, определяемые организациями, уполномоченными на проведение аттестации.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма