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Озвучено расписание аттестационных экзаменов инструкторов-проводников
фото: пресс-служба Правительства РК

Озвучено расписание аттестационных экзаменов инструкторов-проводников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:57 02.08.2024

Инструкторы-проводники должны пройти обязательную аттестацию на федеральном уровне с целью повышения безопасности граждан и качества туристических продуктов.

С 1 июля 2024 года вступили в силу положения Федерального закона от 23 марта 2024 года № 63-ФЗ, обязывающие инструкторов-проводников пройти обязательную аттестацию на федеральном уровне с целью повышения безопасности граждан и  качества туристических продуктов.

Уполномоченными организациями, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации   от 16 мая 2024 года  № 1156-р, опубликовано расписание аттестационных экзаменов инструкторов-проводников:

  • региональный центр аттестации «Крым» проводит аттестацию по пешеходному (1-5 к.с.), горному (1-4 к.с.), спелео (1-3 к.с.) видам туризма согласно графику аттестации по ссылке https://attestation.tssr.ru/
  • общероссийская общественная организация «Федерация подводного спорта России» проводит аттестацию по подводному туризму согласно графику аттестации по ссылке https://certification.rufdiving.ru/calendar/
  • общероссийская общественная организация «Федерация альпинизма России» проводит аттестацию по  альпинистскому и горному виду туризма согласно графику аттестации по ссылке https://instructor.alpfederation.ru/.
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Обращаем внимание на то, что инструкторы – проводники, претендующие на прохождение аттестации, должны соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 01 июня 2024 года № 1003 «Об утверждении Положения об аттестации инструкторов – проводников».

Инструкторы-проводники, сведения о которых включены в единый федеральный реестр инструкторов – проводников, обязаны пройти переаттестацию не позднее 1 октября 2026 года в сроки, определяемые организациями, уполномоченными на проведение аттестации.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма

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