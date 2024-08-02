Озвучено расписание аттестационных экзаменов инструкторов-проводников

Инструкторы-проводники должны пройти обязательную аттестацию на федеральном уровне с целью повышения безопасности граждан и качества туристических продуктов.
С 1 июля 2024 года вступили в силу положения Федерального закона от 23 марта 2024 года № 63-ФЗ, обязывающие инструкторов-проводников пройти обязательную аттестацию на федеральном уровне с целью повышения безопасности граждан и качества туристических продуктов.
Уполномоченными организациями, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2024 года № 1156-р, опубликовано расписание аттестационных экзаменов инструкторов-проводников:
- региональный центр аттестации «Крым» проводит аттестацию по пешеходному (1-5 к.с.), горному (1-4 к.с.), спелео (1-3 к.с.) видам туризма согласно графику аттестации по ссылке https://attestation.tssr.ru/
- общероссийская общественная организация «Федерация подводного спорта России» проводит аттестацию по подводному туризму согласно графику аттестации по ссылке https://certification.rufdiving.ru/calendar/
- общероссийская общественная организация «Федерация альпинизма России» проводит аттестацию по альпинистскому и горному виду туризма согласно графику аттестации по ссылке https://instructor.alpfederation.ru/.
Обращаем внимание на то, что инструкторы – проводники, претендующие на прохождение аттестации, должны соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июня 2024 года № 1003 «Об утверждении Положения об аттестации инструкторов – проводников».
Инструкторы-проводники, сведения о которых включены в единый федеральный реестр инструкторов – проводников, обязаны пройти переаттестацию не позднее 1 октября 2026 года в сроки, определяемые организациями, уполномоченными на проведение аттестации.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический