Озвучены имена лучших студентов Севастополя

В театре танца им. Елизарова прошли финалы региональных этапов Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны» и Российской национальной премии «Студент Года», участниками которых стали более ста представителей высших учебных заведений города.

Эксперты определили лучших председателей советов обучающихся года, общественников, медийщиков и добровольцев, лучших иностранных и творческих студентов, а также самых умных студентов в рамках отборочных испытаний «Студента Года» и в рамках конкурса «Молодые лица страны» победителей по направлениям: дружба, творчество, артистизм, мужество, харизма, творчество, совершенство, вдохновение и стиль.

Ежегодно конкурс «Молодые лица страны» и премия «Студент года» собирают самую яркую и активную студенческую молодежь. Это возможность для ребят продемонстрировать свои лучшие навыки в различных областях, научиться чему-то новому, а также найти единомышленников из других учебных заведений и в дальнейшем вместе реализовывать свои инициативы. Поздравляю каждого, кто дошел до финала, а победителям желаю достойно представить наш город на федеральном уровне! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Вторым и первым вице-мистером Студенчество Севастополя стали студенты Севастопольского государственного университета Мирослав Шевелев и Бешер Абдурашитов. «Мистером студенчество» – Тихон Посаженников, студент Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Второй вице-мисс Студенчество Севастополя стала представительница Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Возвышаева, первой – студентка Севастопольского госуниверситета Лера Асанова. Титул «Мисс Студенчество Севастополя» забрала также представительница СевГУ Алина Харченко.

Гран-при Севастопольского регионального этапа Российской национальной премии «Студент Года» забрала студентка Севастопольского государственного университета Екатерина Кудревич.

Региональные этапы Российской национальной премии «Студент Года» и Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны» проводятся в Севастополе с 2015 года. Организаторами выступают Севастопольская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» и управление по делам молодежи города Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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