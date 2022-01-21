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Озвучены имена победителей̆ Премии HR BRAND CRIMEA 2021

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 21.01.2022

Определены победители Ежегодной Всекрымской Премии HR BRAND CRIMEA 2021, в которой традиционно выбирают лучших работодателей полуострова. В третьей Премии приняли участие более 40 компаний из Крыма и Севастополя. 20 января в ресторане SIMFERO состоялась торжественная церемония награждения победителей.

В Премии участвовали компании из Крыма и Севастополя – представители сфер: медицины, строительства, производства, ритейла, транспортной безопасности, образования и консалтинга, финансов, телекоммуникаций, архитектуры и проектирования, сферы услуг, IT, розничной торговли, отели и рестораны. Многие участники присоединились к Премии впервые, однако их кейсы об управлении персоналом получили заслуженный отклик экспертов.

Кроме того, уже традиционно организаторы наградили и победителей в специальных номинациях: «Народный бренд работодателя», «Выбор молодежи», «Корпоративное волонтерство».

Народное голосование за лучший бренд работодателя Крыма и Севастополя проводилось в рамках Премии HR BRAND CRIMEA онлайн. Для того, чтобы отдать свой голос в пользу одного из участников, достаточно было проголосовать по ссылке. Победителями в этой номинации стали компании: Сеть магазинов «ПУД», ООО «Волна мобайл (КТК ТЕЛЕКОМ)» и Инкерманский завод марочных вин. Самыми социально ответственными признаны мобильный оператор Волна мобайл и группа компаний «Монолит» за свои проекты в рамках развития корпоративной социальной ответственности. Ректор Крымского федерального университета им. Вернадского Андрей Фалалеев вручил награды «Выбор молодежи» трем участникам открытого голосования среди студентов вуза: группе компаний «Монолит», мобильному оператору «Волна Мобайл» и «Гурзуф Ривьера СПА и резиденции».

Оглядываясь на трехмесячный путь, который мы прошли вместе с участниками Премии, могу уверенно заявить – результат того стоил! – поделилась учредитель Премии HR BRAND CRIMEA Оксана Афанасьева. – Такого количества положительной энергетики, гордости за свои компании, концентрации высказываний о важности развития системы управления персоналом, я не встречала никогда. Приятно, что ежегодно, сохраняется положительная динамика по росту числа участников конкурса работодателей. Все больше крымских компаний ставят в приоритет развития бизнеса именно человеческий капитал и это дает основания верить, что крымский рынок труда становится более качественным и конкурентным.

Уже традиционно Премию поддержало и министерство труда и социальной защиты Республики Крым. Заместитель министра Максим Теряев также отметил благодарностями ведомства компании-лидеров в своих отраслях за совместную продуктивную работу с госструктурами.

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 Победители премии HR BRAND CRIMEA 2021

Номинация «Подбор»:

  • Группа компаний «АВИ-Центр»          Победитель 1 степени
  • ООО «Энергомир»       Победитель 2 степени
  • ООО «Трансавто-7» Победитель 3 степени
  • ООО «Фошан» Победитель 3 степени

Номинация «Адаптация»:

  • Группа компаний «Монолит» Победитель 1 степени
  • ООО «СКУЛЬПТИМ»    Победитель     2 степени
  • ООО «Таврика» (IVITRO)          Победитель     3 степени
  • ООО МКК «Выручай-Деньги»                Победитель     3 степени

Номинация «Эффективность»:

  • Архитектурная мастерская «BURO’82»            Победитель      1 степени
  • Сеть магазинов «ПУД» Победитель 2 степени
  • Многопрофильный клинико-диагностический центр
  • «Авиценна»  Победитель 3 степени

Номинация «Мотивация»:

  • ООО «Городская Открытая
  • Современная автошкола» Победитель           1 степени
  • «ESTEL КРЫМ» Победитель    2 степени
  • Архитектурно-проектное бюро «Основа»  Победитель 3 степени

Номинация «Обучение и развитие»:

  • ООО «Новацентр К»   Победитель     1 степени
  • «Гурзуф Ривьера СПА и резиденции»             Победитель      2 степени
  • ООО «Ваш Консультант»         Победитель     3 степени
  • «СОФТУМ»       Победитель      3 степени

Номинация «Карьерный рост»:

  • Сеть ресторанов быстрого питания «EATY»  Победитель      1 степени
  • ООО «Инкерманский завод марочных вин»               Победитель      2 степени
  • ООО «СфераКонтакт» Победитель     3 степени

Номинация «Корпоративная культура»:

  • Группа компаний «Монолит» Победитель     1 степени
  • Волна мобайл (ООО «КТК ТЕЛЕКОМ»)               Победитель      2 степени
  • ООО «Трансавто-7»     Победитель 3 степени
  • Эко-отель «Поляна Сказок» Победитель          3 степени

Номинация «Лидер команды»:

  • АО «Комбинат «Крымская роза»        Победитель     1 степени
  • ООО «Медицинский центр Liberty»  Победитель     2 степени
  • ООО «Пастрой»             Победитель     3 степени
  • Крымская девелоперская компания «Перспектива»        Победитель     3 степени

Напомним, что HR BRAND CRIMEA — первая премия за лучший бренд компании-работодателя в Крыму. Была учреждена в 2019 году, проводится третий год в Крыму и Севастополе. Цель проведения мероприятия – определение компании с наиболее эффективной и лояльной системой управления персоналом. Лауреаты премии получают возможность привлекать лучших специалистов для работы в своих компаниях.

Подробнее о Премии на сайте http://hrbrandcrimea.com/


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