Озвучены имена победителей̆ Премии HR BRAND CRIMEA 2021

Определены победители Ежегодной Всекрымской Премии HR BRAND CRIMEA 2021, в которой традиционно выбирают лучших работодателей полуострова. В третьей Премии приняли участие более 40 компаний из Крыма и Севастополя. 20 января в ресторане SIMFERO состоялась торжественная церемония награждения победителей.

В Премии участвовали компании из Крыма и Севастополя – представители сфер: медицины, строительства, производства, ритейла, транспортной безопасности, образования и консалтинга, финансов, телекоммуникаций, архитектуры и проектирования, сферы услуг, IT, розничной торговли, отели и рестораны. Многие участники присоединились к Премии впервые, однако их кейсы об управлении персоналом получили заслуженный отклик экспертов.

Кроме того, уже традиционно организаторы наградили и победителей в специальных номинациях: «Народный бренд работодателя», «Выбор молодежи», «Корпоративное волонтерство».

Народное голосование за лучший бренд работодателя Крыма и Севастополя проводилось в рамках Премии HR BRAND CRIMEA онлайн. Для того, чтобы отдать свой голос в пользу одного из участников, достаточно было проголосовать по ссылке. Победителями в этой номинации стали компании: Сеть магазинов «ПУД», ООО «Волна мобайл (КТК ТЕЛЕКОМ)» и Инкерманский завод марочных вин. Самыми социально ответственными признаны мобильный оператор Волна мобайл и группа компаний «Монолит» за свои проекты в рамках развития корпоративной социальной ответственности. Ректор Крымского федерального университета им. Вернадского Андрей Фалалеев вручил награды «Выбор молодежи» трем участникам открытого голосования среди студентов вуза: группе компаний «Монолит», мобильному оператору «Волна Мобайл» и «Гурзуф Ривьера СПА и резиденции».

Оглядываясь на трехмесячный путь, который мы прошли вместе с участниками Премии, могу уверенно заявить – результат того стоил! – поделилась учредитель Премии HR BRAND CRIMEA Оксана Афанасьева. – Такого количества положительной энергетики, гордости за свои компании, концентрации высказываний о важности развития системы управления персоналом, я не встречала никогда. Приятно, что ежегодно, сохраняется положительная динамика по росту числа участников конкурса работодателей. Все больше крымских компаний ставят в приоритет развития бизнеса именно человеческий капитал и это дает основания верить, что крымский рынок труда становится более качественным и конкурентным.

Уже традиционно Премию поддержало и министерство труда и социальной защиты Республики Крым. Заместитель министра Максим Теряев также отметил благодарностями ведомства компании-лидеров в своих отраслях за совместную продуктивную работу с госструктурами.

Победители премии HR BRAND CRIMEA 2021

Номинация «Подбор»:

Группа компаний «АВИ-Центр» Победитель 1 степени

ООО «Энергомир» Победитель 2 степени

ООО «Трансавто-7» Победитель 3 степени

ООО «Фошан» Победитель 3 степени

Номинация «Адаптация»:

Группа компаний «Монолит» Победитель 1 степени

ООО «СКУЛЬПТИМ» Победитель 2 степени

ООО «Таврика» (IVITRO) Победитель 3 степени

ООО МКК «Выручай-Деньги» Победитель 3 степени

Номинация «Эффективность»:

Архитектурная мастерская «BURO’82» Победитель 1 степени

Сеть магазинов «ПУД» Победитель 2 степени

Многопрофильный клинико-диагностический центр

«Авиценна» Победитель 3 степени

Номинация «Мотивация»:

ООО «Городская Открытая

Современная автошкола» Победитель 1 степени

«ESTEL КРЫМ» Победитель 2 степени

Архитектурно-проектное бюро «Основа» Победитель 3 степени

Номинация «Обучение и развитие»:

ООО «Новацентр К» Победитель 1 степени

«Гурзуф Ривьера СПА и резиденции» Победитель 2 степени

ООО «Ваш Консультант» Победитель 3 степени

«СОФТУМ» Победитель 3 степени

Номинация «Карьерный рост»:

Сеть ресторанов быстрого питания «EATY» Победитель 1 степени

ООО «Инкерманский завод марочных вин» Победитель 2 степени

ООО «СфераКонтакт» Победитель 3 степени

Номинация «Корпоративная культура»:

Группа компаний «Монолит» Победитель 1 степени

Волна мобайл (ООО «КТК ТЕЛЕКОМ») Победитель 2 степени

ООО «Трансавто-7» Победитель 3 степени

Эко-отель «Поляна Сказок» Победитель 3 степени

Номинация «Лидер команды»:

АО «Комбинат «Крымская роза» Победитель 1 степени

ООО «Медицинский центр Liberty» Победитель 2 степени

ООО «Пастрой» Победитель 3 степени

Крымская девелоперская компания «Перспектива» Победитель 3 степени

Напомним, что HR BRAND CRIMEA — первая премия за лучший бренд компании-работодателя в Крыму. Была учреждена в 2019 году, проводится третий год в Крыму и Севастополе. Цель проведения мероприятия – определение компании с наиболее эффективной и лояльной системой управления персоналом. Лауреаты премии получают возможность привлекать лучших специалистов для работы в своих компаниях.

Подробнее о Премии на сайте http://hrbrandcrimea.com/

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!