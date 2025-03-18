Озвучены имена победителей Всероссийского фотоконкурса «Крым в моём сердце»

Эксперты выбрали победителей в номинациях «Я и Крым» и «Из Крыма с любовью» – по два работы в каждой.

Категория «Профессиональный конкурс»

Номинация «Я и Крым» – Андрей Кривцов из Евпатории с фото «Наедине с самим собой». Оно сделано в Новом Свете. Автор постарался передать невероятную атмосферу уединённой ночи в бухте. В кадре – палатка с лодкой, звёздное небо, тихий морской прибой и шумные компании, которые отдыхают где-то там, далеко.

Номинация «Из Крыма с любовью» – Ксения Гасица из Симферополя с фото «Джан-Кутаран». На кадре – самая высокая вершина хребта Биюк-Янышар, расположенная недалеко от Орджоникидзе (Феодосийский городской округ). Её высота – 238 м.

Категория «Открытый конкурс»

Номинация «Я и Крым» – Иван Коваленко из Симферополя с фото «Солнышки». Снимок сделан на поле подсолнухов в Симферопольском районе. Красоты кадру добавляют присутствующие на нём женщина с ребёнком – как символ любви, семьи и счастья.

Номинация «Из Крыма с любовью» – Александр Родин из Пущино (Московская область) с фото «Ночная Дива». Автор запечатлел одну из главных достопримечательностей южнобережного посёлка Симеиз – скалу Дива. Причём шикарным антуражем послужило звёздное небо.

В качестве награды указанные участники конкурса получат сертификаты на отдых на двоих от партнёров конкурса – курорта «Мрия» 5*, санатория Foros Wellness & Park 4*, отелей «Ялта-Интурист» 4* и Palmira Palace Resort & SPA 5*.

Ещё одного победителя среди участников в возрасте до 35 лет выбрал арт-кластер «Таврида». Им стала Анастасия Герасимова из Симферополя, которая представила на конкурс работу «А помнишь, когда мы были молоды…». На чёрно-белом снимке – мужчина и женщина в возрасте разговаривают под шум моря в Алуште, а рядом летают птицы. Анастасия Герасимова поедет на фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ», который 1-3 августа пройдёт под Судаком.

Кроме того, один участник конкурса стал победителем спецноминации «Народный выбор». Голосование проходило в социальной сети ВКонтакте. Большинству тех, кто к нему присоединился, понравился снимок «Первый аромат лаванды» Марии Назаровой из Москвы. Фотография сделана на фиолетовом поле в Бахчисарайском районе. На ней – маленький сын автора кадра вдыхает аромат лаванды. Победитель специальной номинации получит подарки от VK Места, Министерства курортов и туризма РК и Туристического портала Крыма.

Всероссийский фотоконкурс «Крым в моём сердце» состоялся во второй раз. Его организовало Министерство курортов и туризма РК. 20 лучших работ, которые отобрало жюри, показаны на выставке в Москве в сквере ТАСС и на ВДНХ, при поддержке ТАСС и Комитета по туризму города Москвы.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК