Озвучены итоги реализации нацпроектов в городе Евпатория

Евпатория очень активно участвует в реализации всех национальных проектов. В наши дни западная «столица» Крыма по-прежнему привлекает семейных туристов. Кроме комфортной береговой линии и пляжей, Евпатория предлагает отдыхающим благоустроенные набережные, необычные музеи и впечатляющий список достопримечательностей.
В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для комфортного отдыха были выполнены работы по благоустройству 5-ти пляжей и 3-х детских игровых площадок.
В туристско-оздоровительном комплексе «Евпатория» установили современный игровой комплекс для детей и полностью обновили инфраструктуру пляжа. Полученная субсидия позволила круглогодичному комплексу стать более комфортным и привлекательным для гостей. Теперь им доступен отдых на пляже с новой инфраструктурой, а для малышей появился отдельный бонус – игровая площадка в виде корабля.Для максимального удобства отдыхающих на пляже пансионата установили новые теневые навесы, кабинки для переодевания, сделали деревянные дорожки и вышку спасателей. Ещё в рамках грантовой поддержки приобретены 200 шезлонгов, которыми курортники могут пользоваться бесплатно. Также полностью оборудован медпункт. Ещё одно грантовое приобретение пансионата – детский игровой комплекс в виде большого корабля.
Детский спортивный комплекс «Прометей», расположенный в пгт Заозёрное под Евпаторией также обновил инфраструктуру спортплощадки. Здесь установили универсальные стойки-трансформеры для нескольких видов спорта. На необходимые работы были выделены федеральные средства в рамках нацпроекта, что позволило комплексу, который специализируется на учебно-тренировочных сборах для детей, более качественно предоставлять услуги по отдыху, оздоровлению и занятиям спортом. После ликвидации устаревших конструкций и аварийного настила спортплощадки, на средства субсидии изготовили и смонтировали новое модульное покрытие площадью 600 кв м, установили универсальные стойки-трансформеры для нескольких видов спорта. Теперь площадка позволяет детям заниматься не только баскетболом, но и волейболом, теннисом.
Благодаря нацпроекту Евпатория также смогла инвестировать выделенные федеральные средства в известный и один из лучших в стране городских туристических маршрутов. Комплексное обустройство туристского кода центра города Евпатории «Малый Иерусалим» дало возможность объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство. На территории реконструировали опоры освещения, барельефы в музейном комплексе «Текие дервишей», входную зону в сквере Ашик-Умера. Здесь также установят цифровые туристические терминалы и систему видеонаблюдения, а здания оснастят архитектурной подсветкой.
За период реализации нацпроекта «Экология» на территории Евпаторийского лесничеств выполняются мероприятия по посадке лесных культур, а также производилось оснащение лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
Серьезным вкладом в развитие спорта является реконструкция масштабных объектов. Так, в конце 2021 года осуществлена реконструкция Дворца спорта в городе Евпатория. На объекте проведены мероприятия по строительству залов для спортивных секций, футбольных полей, дорожек для занятия легкой атлетикой, оснащение стадиона современной техникой, системами видеонаблюдения, автоматизации и турникетами, а для людей с ограниченными возможностями были оборудованы пандусы и подъемники для инвалидных колясок. А в территориальном отделении центра занятости населения Евпатории проведены ремонтные работы помещений и фасада здания.
Реализация мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда» для Евпатории очень актуальна, так как это прибрежный курортный город, который посещают жители со всех уголков России. Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города, но и формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности. В Евпатории за годы реализации нацпроекта проведено благоустройство 13 общественных территорий и три этапа благоустройства набережной Лазурная. Теперь здесь есть новая обустроенная территория длиной почти в два километра, которая идет вдоль санаториев к пляжу «Лазурный берег».Здесь появились велодорожки, тротуары, спортивное поле, зоны отдыха и система видеонаблюдения. Кроме того, на объекте высажены молодые деревья.
Благодаря нацпроекту «Культура» увеличивается качество и количество спектаклей, так как реконструированные учреждения становятся современными объектами, оснащёнными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Ремонт с заменой фасада, кровли и ремонтом внутренних помещений проведён в здании Крымского государственного театра юного зрителя в Евпатории благодаря нацпроекту «Культура». В результате капитального ремонта созданы комфортные условия для репетиционного процесса, санузла, отремонтированы помещения для хранения реквизита и бутафории. На объекте установлена система автоматической пожарной сигнализации и система кондиционирования. Полностью заменена система отопления, установлены биметаллические радиаторы с повышенной теплоотдачей.
В пгт Мирный Евпаторийского городского округа переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту на базе Библиотеки семейного чтения Евпаторийской Централизованной библиотечной системы – десятой библиотеки нового поколения в Республике Крым, созданной по нацпроекту «Культура». Благодаря качественному обновлению и внедрению информационных технологий, комплектованию фонда современной востребованной литературой и организации доступа к безопасным цифровым ресурсам, библиотека стала уютным местом, где можно провести время с пользой, получить вдохновение для воплощения креативных идей и проектов.
Создан и оснащён современным мультимедийным оборудованием для качественного транслирования программ классической, современной музыки из ведущих залов России виртуальный концертный зал на базе Крымской государственной филармонии в городе Евпатория. Проведено оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Евпаторийской детской школа искусств.
В рамках нацпроектов «Образование» поставлен передвижной мобильный Кванториум, оснащенный высокотехнологичным оборудованием: станками с числовым программным управлением для деревообработки, металлообработки, лазерной резки, оборудованием для 3D-печати и пр. Созданы и успешно функционирует 3 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». А в одной из евпаторийских школ обновлены условия для занятия детей физической культурой и спортом.
По нацпроекту «Здравоохранение» модернизируется и первичное звено. Модернизация здравоохранения призвана повысить качество и доступность медицинской помощи в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Для формирование благоприятных условий по улучшению оказания медицинской помощи в пгт Мирный был проведён капитальный ремонт врачебной амбулатории и выполнена поставка 6 единиц автомобильного транспорта. А в 2019 году в Евпаторийскую городскую больницу проведена закупка 7 ед. медоборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения и 88 ед оборудования в сосудистые центры и первичные сосудистых отделения Евпаторийского городского округа.
Крымский полуостров постепенно преображается, и одним из ключевых элементов этой трансформации является реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», направленного на повышение качества жизни населения через создание комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры.С начала реализации нацпроектов в Евпатории выполнен ремонт 6 автомобильных дорог, что способствует экономическому развитию региона и повышению качества жизни населения.
источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)
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