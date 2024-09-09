Озвучены итоги реализации нацпроектов в городе Евпатория

В пгт Мирный Евпаторийского городского округа переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту на базе Библиотеки семейного чтения Евпаторийской Централизованной библиотечной системы – десятой библиотеки нового поколения в Республике Крым, созданной по нацпроекту «Культура». Благодаря качественному обновлению и внедрению информационных технологий, комплектованию фонда современной востребованной литературой и организации доступа к безопасным цифровым ресурсам, библиотека стала уютным местом, где можно провести время с пользой, получить вдохновение для воплощения креативных идей и проектов.

Создан и оснащён современным мультимедийным оборудованием для качественного транслирования программ классической, современной музыки из ведущих залов России виртуальный концертный зал на базе Крымской государственной филармонии в городе Евпатория. Проведено оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Евпаторийской детской школа искусств.

В рамках нацпроектов «Образование» поставлен передвижной мобильный Кванториум, оснащенный высокотехнологичным оборудованием: станками с числовым программным управлением для деревообработки, металлообработки, лазерной резки, оборудованием для 3D-печати и пр. Созданы и успешно функционирует 3 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». А в одной из евпаторийских школ обновлены условия для занятия детей физической культурой и спортом.

По нацпроекту «Здравоохранение» модернизируется и первичное звено. Модернизация здравоохранения призвана повысить качество и доступность медицинской помощи в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Для формирование благоприятных условий по улучшению оказания медицинской помощи в пгт Мирный был проведён капитальный ремонт врачебной амбулатории и выполнена поставка 6 единиц автомобильного транспорта. А в 2019 году в Евпаторийскую городскую больницу проведена закупка 7 ед. медоборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения и 88 ед оборудования в сосудистые центры и первичные сосудистых отделения Евпаторийского городского округа.

Крымский полуостров постепенно преображается, и одним из ключевых элементов этой трансформации является реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», направленного на повышение качества жизни населения через создание комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры.С начала реализации нацпроектов в Евпатории выполнен ремонт 6 автомобильных дорог, что способствует экономическому развитию региона и повышению качества жизни населения.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)