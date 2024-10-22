Озвучены итоги реализации нацпроектов в Симферополе

Современное образование — залог успешного будущего подрастающего поколения нашего региона и страны в целом. В период 2019-2024 гг благодаря нацпроекту «Образование» в средней общеобразовательной школе № 22 имени воина-афганца Сергея Бережного и средней общеобразовательной школе № 43 реализуются программы естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста».

Центры образования отремонтированы и оснащены современным оборудованием.В 2023 году создан детский технопарк «Кванториум» на базе Симферопольской средней школы №4 имени маршала Ф. И. Толбухина. Ранее детский технопарк «Кванториум» был открыт на базе Симферопольской академической гимназии.Технопарк предназначен, прежде всего, для дополнительного образования детей по физическому, химическому, биологическому направлению, а также в сфере информатики и современных технологий. В

севозможное оборудование и специальные зоны созданы для обеспечения детям возможностей развивать свои потребности и желания в сфере науки и техники, что способствует не только освоению общеобразовательных программ, но и углублению и расширению знаний по различным дисциплинам, что позволит детям эффективнее готовиться к общероссийским олимпиадам. В рамках сетевого взаимодействия на базе «Кванториума» могут заниматься дети из других школ и организаций крымской столицы.

Благодаря ресурсам школьных Кванториумов у детей появляется возможность на более качественном уровне изучать школьные предметы, совершенствовать навыки проектной и исследовательской деятельности, а также в рамках дополнительного образования осваивать такие современные направления в сфере науки и технологий.В 2023 году открылся Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Импульс». Площадка создана на базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей в городе Симферополь и является единственным учебным заведением региона для академически одаренных детей, а также имеет большое значение в рамках образовательной сферы Республики Крым.Перед открытием образовательного центра в отведенных для него кабинетах провели капитальный ремонт.

Все аудитории подготовили для занятий и закупили новую мебель. Крымские школьники могут осваивать программы центра на интенсивных образовательных сменах длительностью от 2 до 3 недель или на регулярных очно-заочных занятиях. В Региональный центр поставлено оборудование для изучения математики, физики, химии, информатики, биологии и других наук. Он включит в себя лекционные аудитории, лаборатории, мастерские. Кроме того, спортсмены смогут заниматься игровыми видами спорта, а также единоборствами и плаванием.Центр оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием, например, здесь установили стол «Пирогов 2», на котором отображаются 3D-объекты из курса анатомии человека в масштабе 1:1. Каждую модель можно вращать, рассматривать под разными углами, увеличить в масштабе. Здесь установлена обучающая станция, аналогичная тем, что применяются в медицинских вузах.

Помимо этого, в центре проводят занятия дополнительного образования в области экологического мониторинга, общей биологии, агрохимии, экспериментальной робототехники и по другим направлениям. Также дети могут заниматься живописью и театральным искусством, учиться играть в шахматы, баскетбол и волейбол. Открытие подобных центров оказывает существенную поддержку образовательной сфере, поскольку помогает выявить наиболее перспективных молодых людей, которые смогут добиться выдающихся успехов для республики.

Первая в крымской столице инновационная площадка дополнительного образования открыла свои двери к началу нового учебного года 2023 – 2024 на базе МБ УДО «Станция юных техников» в рамках нацпроекта «Образование». «IT-куб» имеет свою особенную атмосферу: просторные аудитории, много функционального пространства и современное оборудование. На базе Центра предусматривается организация дополнительного образования технического направления для 300 учащихся с 6 до 18 лет по 6 программам: «Программирование роботов», «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Основы алгоритмики и логики», «Программирование на Java».Поставлено специальное оборудование для реализации федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья в Симферопольскую специальную школу-интернат №1.

Также в текущем году продолжаются работы по строительству блока начальных классов на 170 мест, который строится по нацпроекту «Образование» на улице Кечкеметской на базе Таврической школы-гимназии №20 имени Святителя Луки Крымского. В настоящее время ведётся установка оконных блоков, подготовительные работы по отделке фасада и внутренние отделочные работы.

Активно реализуются в Симферополе и мероприятия нацпроекта «Культура». В 2019 году Симферопольский художественный музей запустил бесплатный мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности на базе платформы «Артефакт». Мультимедиа-гид включает 34 экспоната из постоянной экспозиции музея. Также в 2019 году открыт самый большой в Крыму виртуальный концертный зал в Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского, рассчитанного на 628 зрителей. На площадке виртуального концертного зала проводятся видеотрансляции культурных событий с разных сценических площадок по всей стране, тематических программ музыкального искусства, концертов классической и современной музыки из ведущих залов России и мира.

В 2020 году оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами получила Симферопольская детская музыкально-хоровая школа» и ГБПОУ РК «Симферопольское музучилище им. П.И. Чайковского». В Симферопольское музыкальное училище приобретён контрабас, барабан, баяны, световое и звуковое оборудование, нотную литературу. Модернизация образовательных учреждений сферы культуры позволит юным музыкантам совершенствовать свой талант и исполнительское мастерство с помощью новых инструментов и оборудования. А уже в 2022 году оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами получила Симферопольская детская музыкальная школа № 1 имени С.В. Рахманинова.

Новое оснащение проведено и в Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Симферопольский художественный музей и Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Благодаря федеральному финансированию от нацпроекта «Культура» музыкальный театр достойно оснащён комплектами радио-микрофонов, пультом помощника режиссера, светодиодными прожекторами и лампой для проектора. Появилось современное звуковое и световое оборудование: звуковые колонки, саббуферы и усилитель звука.

В 2023 году проведён и капитальный ремонт Детской хореографической школы города Симферополя. Выполнены работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления и вентиляции, внутренней и внешней отделке помещений и пр.

А уже в текущем году Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр благодаря нацпроекту «Культура». завершил установку системы синхронного перевода. Благодаря новым возможностям Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр станет центром притяжения в культурной жизни полуострова. Отныне, представители различных национальностей смогут познавать крымскотатарскую культуру, театральное искусство и получить новые впечатления от проведённого досуга. Музыкальные инструменты и учебные материалы поставлены в Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша и Симферопольскую детскую музыкальную школу №2 им. Алемдара Караманова.

Республика Крым уверенно движется к улучшению качества дорожной сети, активно реализуя нацпроект «Безопасные качественные дороги» и принося реальные изменения в инфраструктуру полуострова. Обновляются мосты и путепроводы, применяются новые и наилучшие технологии. Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется участкам, ведущим к социально значимым объектам. В 2024 году завершается пятилетний цикл реализации нацпроектов, начатый в 2019 году. В рамках ремонта дорожного покрытия и мостовых переходов, направленных на повышение уровня безопасности движения и улучшения качества жизни населения в нормативное состояние приведено 21 участок региональных и межмуниципальных дорог общей протяжённостью 17,3 км и 6 искусственных дорожных сооружений протяжённостью 384 пог м.

На автомобильной дороге Восточный обход г. Симферополя в 2022 году проведены работы по ремонту левого и правого искусственных дорожных сооружений. В результате ремонта путепроводов обеспечена безопасность движения транспортных средств как по искусственным сооружениям, так и в подмостовом пространстве, улучшено их техническое и эстетическое состояние. Восстановлены технические проходы, предназначенные для эвакуации людей при дорожно-транспортных происшествиях. Увеличена освещенность участков дороги за счет установки современных приборов освещения. Воздушная линия электропередачи заменена на прокладку кабелей освещения в лотках. Применен современный дизайн искусственных сооружений за счет установки перильных ограждений из современных композитных материалов. Поверхности железобетонных опор покрыты антивандальным покрытием и уложено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Реализация проектов благоустройства позволяет создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать. Симферополь стал одним из лидеров по благоустройству зон для отдыха граждан в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Проведены работы по созданию точек притяжения в новых местах отдыха на 17 общественных территориях.

В 2024 году, после проведённой реконструкции открыли «Екатерининский сад». Самая старая прогулочная зона города получила новый облик. Тротуарной плиткой тут замостили почти 8 тысяч квадратных метров. Особенностью парка стали 9 фонтанов, 7 из которых оборудованы новой подсветкой Самый крупный — каскадный. Из-за особой расцветки жители столицы его называют «Шахматы». Фонтан оснастили художественной подсветкой. Установили и Пушкинский фонтан в память о визите великого поэта в Симферополь в 1820 году. Этот элемент гармонично дополняет большую композицию из нескольких фонтанов в самой оживленной части парка. Также появилась спортивная площадка с отдельной трибуной до ста зрителей, декоративные габионы, амфитеатр и обновлённая ротонда. Для безопасности по всей территории установили камеры видеонаблюдения. Ухаживать за парком ежедневно будут сотрудники городских коммунальных служб. Масштабное благоустройство выполнили впервые за 50 лет.

Ранее, в 2023 году в Симферополе после капитального ремонта открыли сквер имени В.И. Ленина. На объекте восстановлены фонтаны и чугунное ограждение, обустроены места для отдыха и прогулок, установлен детский игровой комплекс и античная колоннада. Сквер оборудован новыми системами освещения и видеонаблюдения.

А в Детском парке Симферополя благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» открыта первая научная площадка для детей, где через игру дети смогут развиваться физически и интеллектуально, осваивать важные навыки, знакомиться с достижениями отечественной науки. На интерактивных комплексах ребята в игровой форме узнают о достижениях отечественной науки и работе ученых. Тут размещены игровые объекты по 5 тематическим направлениям науки: космос, экология, океан, музыка и агрономия. Через игру дети могут не только весело провести время, но и освоить важные навыки, получить новые знания.

Одно из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение» — борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокое качество медицинской помощи достигается с помощью дооснащения и переоснащения учреждений оборудованием. За годы реализации нацпроекта в ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7» поставлено 213 единиц медицинского оборудования, а в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» — 177 ед медоборудования. Создан «Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Республики Крым» на базе ГБУ РК «КМИАЦ». Переоснащены 2 региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями: ГБУЗ РК «Республиканская ДКБ» и ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова», в которых введено в эксплуатацию более 329 единиц медицинского оборудования.

Раннее выявление онкологических заболеваний существенно повышает шансы пациентов на успешное лечение. Одним из ключевых направлений в повышении ранней выявляемости и диагностики онкологических заболеваний является организация центров амбулаторной онкологической помощи. Так, в 2019 году один таких центров был открыт на базе ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2 в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для формирования благоприятных условий по улучшению оказания медицинской помощи выполнена поставка 6 единиц автомобильного транспорта. А с целью обеспечения доступности и создания современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в 2019-2020 гг проведена поставка 33 ед. медицинского оборудования.

Строительство новых поликлиник в шаговой доступности от жилых домов — первоочередная задача региона, которая позволит уменьшить нагрузку на существующие учреждения здравоохранения и повысить доступность медицинской помощи для жителей соответствующих районов. В текущем году продолжаются работы по строительству поликлиники на улице Балаклавской, которая станет структурным подразделением ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7». Согласно проекту, здание будет разделено на блоки с раздельными входами и рассчитано на 250 посещений в смену.

Также за годы реализации нацпроекта благоустроили 2 комплекта спортивного оборудования в виде малые спортивных форм и 9 спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом и подготовки к выполнению нормативов ГТО.

Важнейшей задачей сегодня является создание для граждан благоприятных условий для занятий физкультурой и спортом. Большое значение в рамках нацпроекта «Демография» придаётся развитию материально-технической базы спортивных школ региона. За счет федеральных средств спортивные школы Симферополя ежегодно могут существенно обновить инвентарь и оборудование. За годы реализации нацпроекта проведена установка 24 спортивных площадок для занятий спортом и подготовки к выполнению нормативов ГТО и пр. А также ежегодно проводится поставка и другого различного спортивного оборудования для учреждений спорта. Улучшена материально-техническая база объектов спорта в 3 учреждениях Симферополя: ГБУ ДО РК «Спортивная школа «Центр единоборств «Крым-СПОРТ», ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 3» и ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 5».

Обеспечить максимальную доступность дошкольного образования и сделать его современным и комфортным — одна из главных целей нацпроекта «Демография». За период участия в нацпроекте, начиная с 2019 года, в Симферополе построено 2 детских сада: в микрорайоне «Город Мира» на 260 воспитанников и «Крымская роза» на 200 мест. Вместе с тем, важно не только создать новые места и новые детские сады, но и сделать их максимально комфортными для детей. Поэтому при создании детсадов нового поколения применяются современные технологии в дизайне, архитектуре и внутренней отделке.

Успешно обеспечить на практике темпы роста производительности труда и внедрение практик бережливого производства по нацпроекту «Производительность труда» в Симферополе смогли на 20-ти предприятиях. За полгода работы на ООО ФОДИ» над оптимизацией процессов приёмки и отгрузки льготных лекарственных препаратов на складе хранения были достигнуты следующие результаты: уменьшение запасов незавершенного производства на 37%, сокращение времени выполнения процесса на 72%, а увеличение производительности на 449%.

В рамках реализации нацпроекта на предприятии «Фирма Леди+», занимающей лидирующие позиции на рынке товаров для строительной отрасли региона пилотным потоком стала оптимизация производства реализации и изделий из профильной трубы. Так, совместно с рабочей группой было выработано более 120 идей для улучшения работы компании. Выполнены следующие показатели: время протекания процесса было снижено на 33%, незавершенное производство на 41% а выработка увеличена на 20%.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)