Озвучены победители конкурса Минкурортов Крыма «Лучшая благоустроенная территория средств размещения»
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:18 15.05.2026

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым подвели итоги  конкурса «Лучшая благоустроенная территория средств размещения в 2026 году». В преддверии высокого туристского сезона и в Год крымского гостеприимства отмечены лучшие гостиницы, пансионаты и санатории.

Из порядка 30 заявок эксперты выбрали победителей в номинациях:

  • «Лучшее озеленение территории» —  филиал Акционерного общества «Центр Звёздный» — санаторий «Планета» (г. Евпатория);
  • «Лучшая зона отдыха для гостей» — общество с ограниченной ответственностью «ПАРК ФОРОС» (п. Форос, г. Ялта);
  • «Лучший дизайн малых архитектурных форм» —  курорт «МРИЯ» (п. Оползневое, г. Ялта);
  • «Лучшее комплексное благоустройство территории» —  MORE SPA & RESORT (г. Алушта)

 Награждение победителей состоится в конце мая. Кроме того, Союз архитекторов Республики Крым наградит еще два отеля в номинациях:

  •  За комплексный функциональный подход к созданию гармоничного архитектурно-ландшафтного образа застройки и озеленения
  •  За образный подход к стилистике архитектурно-дизайнерского оформления зон отдыха.
Их имена будут названы позже.

Год крымского гостеприимства — это комплексная программа, где каждый может внести свой вклад в создание доступной и комфортной среды и качественного отдыха. Основную цель, которую мы ставим себе при реализации данной программы – это создание новой философии добродушного отношения к гостю, где гостеприимство становится нормой жизни для каждого жителя и работника нашего региона, а, следовательно, и основой для развития туризма, — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. 

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

