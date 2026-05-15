Озвучены победители конкурса Минкурортов Крыма «Лучшая благоустроенная территория средств размещения»

Из порядка 30 заявок эксперты выбрали победителей в номинациях:

«Лучшее озеленение территории» — филиал Акционерного общества «Центр Звёздный» — санаторий «Планета» (г. Евпатория);

«Лучшая зона отдыха для гостей» — общество с ограниченной ответственностью «ПАРК ФОРОС» (п. Форос, г. Ялта);

«Лучший дизайн малых архитектурных форм» — курорт «МРИЯ» (п. Оползневое, г. Ялта);

«Лучшее комплексное благоустройство территории» — MORE SPA & RESORT (г. Алушта)

Награждение победителей состоится в конце мая. Кроме того, Союз архитекторов Республики Крым наградит еще два отеля в номинациях:

За комплексный функциональный подход к созданию гармоничного архитектурно-ландшафтного образа застройки и озеленения За образный подход к стилистике архитектурно-дизайнерского оформления зон отдыха.

Их имена будут названы позже.

Год крымского гостеприимства — это комплексная программа, где каждый может внести свой вклад в создание доступной и комфортной среды и качественного отдыха. Основную цель, которую мы ставим себе при реализации данной программы – это создание новой философии добродушного отношения к гостю, где гостеприимство становится нормой жизни для каждого жителя и работника нашего региона, а, следовательно, и основой для развития туризма, — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК