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фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Озвучены победители парусной регаты «Кубок Крыма»

Опубликовал: news-parser в Севастополь 12:17 23.06.2026

Регата «Кубок Крыма» – крупнейшее в России мероприятие для яхтсменов-крейсеристов, проводится ежегодно с 1990 года. В этом году соревнования вновь привлекли участников со всей страны. Старт регаты совпал с юбилейной датой севастопольского яхт-клуба – ему исполнилось 140 лет.

В десятидневной регате приняли участие 23 экипажа, в их составе яхтсмены из 23 регионов. Традиционный маршрут протяженностью около 200 морских миль (Севастополь – Ялта – Орджоникидзе – Ялта – Мрия – Севастополь) завершился в этом году в яхт-клубе в Мрии. Спортсмены соревновались в пяти зачетных группах. Победители и призеры были награждены памятными призами, которые организаторы посвятили выдающимся севастопольским яхтсменам, ранее принимавшим участие в регате.

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Главные награды – «Голубая лента» и «Малая голубая лента» – нашли своих обладателей. «Голубую ленту Кубка Крыма» за абсолютную скорость завоевал экипаж яхты «Винд» под командованием капитана Олега Осипцова. «Малую голубую ленту» в категории яхт до 9 метров получила команда яхты «841» под руководством Игоря Харченко.

В общем зачете победили экипажи яхт: «Айя» (1-е место), «Symfony» (2-е место), «Ника» (3-е место).

источник: Правительство Севастополя

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