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Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя»

Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 22:42 13.06.2023

Итоги второго сезона «Культурного кода Севастополя» подводили в бизнес-центре «Царская пристань». Напомним, проект стартовал еще в январе: именно тогда начался прием заявок от художников и скульпторов, желающих создать новый уникальный арт-объект для города. Фестиваль был реализован АНО «Центр формирования гражданской культуры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российской государственной галереи искусств. Всего организаторы получили 44 заявки. Из них была выбрана пятёрка финалистов — и 30 мая они приехали в Севастополь, чтобы вдохновиться городом и создать макеты их арт-объектов.

Финалистами второго сезона «Культурного кода Севастополя» стали команды Алексея Комова и Ксении Ланцовой из Москвы, Екатерина Шмакова, которая также приехала в Крым из столицы, Игорь Гладких из Симферополя и Елизавета Бочкарева из Феодосии. В течение нескольких дней они знакомились с городом, дух которого собирались запечатлеть в своих работах. Так, творцы посетили Малахов курган и Херсонес Таврический, побывали в Балаклаве и покорили знаменитые крымские горы. В начале июня они приступили к реализации макетов своих арт-объектов: работали в специализированной мастерской.

Финал «Культурного кода Севастополя» прошел 11 июня. Начиная с полудня в бизнес-центре проходили самые разные активности: здесь проводились мастер-классы по живописи акриловыми красками, маслом, акварелью и даже вином, также можно было нарисовать забавный комикс или эффектную картину при помощи баллончиков с краской. Гости фестиваля активно участвовали в квесте, знакомились с товарами, представленными на handmade-ярмарке и, конечно, любовались макетами арт-объектов. Параллельно в конференц-зале «Царской пристани» проходили оживленные дискуссии, в завершении которых финалисты представляли свои работы. Ориентироваться и не заблудиться в локациях помогало художественное оформление, изготовленное Центром переработки и дизайна.

Вынести непростое решение и определить победителей доверили уважаемые членам Экспертного совета. В него вошли: руководитель проекта «Россия здесь» Любовь Солдаткина, директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов, директор Института развития города СевГу Алексей Тихонов, художники Алексей Кислов и Александр Воцмуш, руководитель арт-парка «Таврида.АРТ» Мария-Николь Селиванова. Победителями стали Игорь Гладких с мозаичным арт-объектом «Волна времен» и команда Алексея Комова, создавшая арт-объект «Якорь». Эти работы будут воплощены в натуральную величину в ближайшее время.

Также были высоко оценены и поощрены работы Екатерины Шмаковой («Стальной прибой») и Елизаветы Бочкаревой («СевГУ — море возможностей»). Они также появятся в городе в натуральную величину — первый при содействии Российской государственной галереи искусств, а другой — при поддержке Севастопольского государственного университета.

Несмотря на непогоду, фестиваль получился великолепным! Программа была чрезвычайно насыщенная: состоялись замечательные мастер-классы, артисты уличного театра «Мягкий знак» вновь были на высоте, а еще наш вечер украсил концерт классической музыки. Но, конечно, героями дня были наши финалисты. Они очень ярко и неординарно проявили себя на защитах. Прекрасно отработали и эксперты, наши члены жюри: первую половину фестиваля они посвятили жарким дискуссиям, а после по достоинству оценили представленные конкурсантами арт-объекты. Вердикт был вынесен практически единогласно. Все сложилось наилучшим образом, и я благодарен всем за наш прекрасный Фестиваль», — заявил руководитель АНО «ЦФГК» и проекта «Культурный код Севастополя» Валерий Александрин.

Крайне счастлив и горд за нашу команду «Новая Эллада», за то, что наш труд, арт-объект «Якорь», был оценен по достоинству. Наша команда — межрегиональная, она объединила профессионалов из Калуги, Москвы и Севастополя. Среди нас есть не только архитекторы и дизайнеры, но и историки архитектуры – например, мой коллега Андрей Карагодин, который представлял команду и арт-объект на финале «Культурного кода». Но главное, что нас объединяет – это любовь к нашему ремеслу, Тавриде, Крыму и Севастополю. Желаем Фестивалю «Культурный код Севастополя» долгих лет, процветания и, конечно же, дальнейшего развития, — отмечает победитель второго сезона проекта Алексей Комов.  

Честно говоря, до середины изготовления макетов я не был уверен в успехе своего проекта. И только потом, после поисков, зарисовок и размышлений, начала выстраиваться идея серии работ, объединенных общей идеей. Сейчас я пока ещё не могу в полной мере осознать масштаб предстоящей работе, но это для меня большой вызов и огромное доверие не только команды «Культурного кода», но и всего Севастополя. Мне еще предстоит разложить свои мысли и впечатления по полочкам, но уже сейчас я точно могу сказать, что прошедшие две недели были одним из самых интересных, насыщенных и трудных периодов моей жизни. Это было незабываемо — и это еще будет незабываемо, я уверен, — подчеркивает еще один победитель второго сезона конкурса Игорь Гладких. 

Ярким завершением вечера стали спектакль «Острова Аверченко», подготовленный первым в Севастополе профессиональным уличным театром «Мягкий знак», и файер-шоу.

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Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя» Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя» Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя» Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя» Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя» Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя» Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя»

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