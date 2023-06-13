Озвучены победители второго сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя»

Итоги второго сезона «Культурного кода Севастополя» подводили в бизнес-центре «Царская пристань». Напомним, проект стартовал еще в январе: именно тогда начался прием заявок от художников и скульпторов, желающих создать новый уникальный арт-объект для города. Фестиваль был реализован АНО «Центр формирования гражданской культуры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российской государственной галереи искусств. Всего организаторы получили 44 заявки. Из них была выбрана пятёрка финалистов — и 30 мая они приехали в Севастополь, чтобы вдохновиться городом и создать макеты их арт-объектов.

Финалистами второго сезона «Культурного кода Севастополя» стали команды Алексея Комова и Ксении Ланцовой из Москвы, Екатерина Шмакова, которая также приехала в Крым из столицы, Игорь Гладких из Симферополя и Елизавета Бочкарева из Феодосии. В течение нескольких дней они знакомились с городом, дух которого собирались запечатлеть в своих работах. Так, творцы посетили Малахов курган и Херсонес Таврический, побывали в Балаклаве и покорили знаменитые крымские горы. В начале июня они приступили к реализации макетов своих арт-объектов: работали в специализированной мастерской.

Финал «Культурного кода Севастополя» прошел 11 июня. Начиная с полудня в бизнес-центре проходили самые разные активности: здесь проводились мастер-классы по живописи акриловыми красками, маслом, акварелью и даже вином, также можно было нарисовать забавный комикс или эффектную картину при помощи баллончиков с краской. Гости фестиваля активно участвовали в квесте, знакомились с товарами, представленными на handmade-ярмарке и, конечно, любовались макетами арт-объектов. Параллельно в конференц-зале «Царской пристани» проходили оживленные дискуссии, в завершении которых финалисты представляли свои работы. Ориентироваться и не заблудиться в локациях помогало художественное оформление, изготовленное Центром переработки и дизайна.

Вынести непростое решение и определить победителей доверили уважаемые членам Экспертного совета. В него вошли: руководитель проекта «Россия здесь» Любовь Солдаткина, директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов, директор Института развития города СевГу Алексей Тихонов, художники Алексей Кислов и Александр Воцмуш, руководитель арт-парка «Таврида.АРТ» Мария-Николь Селиванова. Победителями стали Игорь Гладких с мозаичным арт-объектом «Волна времен» и команда Алексея Комова, создавшая арт-объект «Якорь». Эти работы будут воплощены в натуральную величину в ближайшее время.

Также были высоко оценены и поощрены работы Екатерины Шмаковой («Стальной прибой») и Елизаветы Бочкаревой («СевГУ — море возможностей»). Они также появятся в городе в натуральную величину — первый при содействии Российской государственной галереи искусств, а другой — при поддержке Севастопольского государственного университета.

Несмотря на непогоду, фестиваль получился великолепным! Программа была чрезвычайно насыщенная: состоялись замечательные мастер-классы, артисты уличного театра «Мягкий знак» вновь были на высоте, а еще наш вечер украсил концерт классической музыки. Но, конечно, героями дня были наши финалисты. Они очень ярко и неординарно проявили себя на защитах. Прекрасно отработали и эксперты, наши члены жюри: первую половину фестиваля они посвятили жарким дискуссиям, а после по достоинству оценили представленные конкурсантами арт-объекты. Вердикт был вынесен практически единогласно. Все сложилось наилучшим образом, и я благодарен всем за наш прекрасный Фестиваль», — заявил руководитель АНО «ЦФГК» и проекта «Культурный код Севастополя» Валерий Александрин. Крайне счастлив и горд за нашу команду «Новая Эллада», за то, что наш труд, арт-объект «Якорь», был оценен по достоинству. Наша команда — межрегиональная, она объединила профессионалов из Калуги, Москвы и Севастополя. Среди нас есть не только архитекторы и дизайнеры, но и историки архитектуры – например, мой коллега Андрей Карагодин, который представлял команду и арт-объект на финале «Культурного кода». Но главное, что нас объединяет – это любовь к нашему ремеслу, Тавриде, Крыму и Севастополю. Желаем Фестивалю «Культурный код Севастополя» долгих лет, процветания и, конечно же, дальнейшего развития, — отмечает победитель второго сезона проекта Алексей Комов. Честно говоря, до середины изготовления макетов я не был уверен в успехе своего проекта. И только потом, после поисков, зарисовок и размышлений, начала выстраиваться идея серии работ, объединенных общей идеей. Сейчас я пока ещё не могу в полной мере осознать масштаб предстоящей работе, но это для меня большой вызов и огромное доверие не только команды «Культурного кода», но и всего Севастополя. Мне еще предстоит разложить свои мысли и впечатления по полочкам, но уже сейчас я точно могу сказать, что прошедшие две недели были одним из самых интересных, насыщенных и трудных периодов моей жизни. Это было незабываемо — и это еще будет незабываемо, я уверен, — подчеркивает еще один победитель второго сезона конкурса Игорь Гладких.

Ярким завершением вечера стали спектакль «Острова Аверченко», подготовленный первым в Севастополе профессиональным уличным театром «Мягкий знак», и файер-шоу.

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