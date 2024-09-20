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Озвучены самые популярные направления на осенние каникулы и ноябрьские праздники. Про Крым не говорят
фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Озвучены самые популярные направления на осенние каникулы и ноябрьские праздники. Про Крым не говорят

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:24 20.09.2024

Туристы, отмечает «Российская газета», начали активно планировать отдых на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники. Число бронирований на даты с 28 октября по 4 ноября, на которые приходится перерыв в учебе у школьников, резко увеличился.

Количество ранних бронирований на ноябрьские праздники и осенние школьные каникулы выросло в сравнении с прошлым годом на 70% год, сообщили в Bronevik.com. В 2024 году россияне намного смелее планируют путешествия, и объем бронирований растет.

В основном интерес к путешествиям осенью проявляют родители. Они планируют отпуска в соответствии с графиком каникул, поэтому на поездки у них есть целая неделя. Для всех остальных ноябрьские праздники 2024 года менее интересны, так как отдых длится всего лишь два дня — 3 и 4 ноября, которые приходятся на воскресенье и понедельник, а суббота 2 ноября — рабочий день. При таком графике отдыхать едут только те туристы, которым удалось взять отгул на субботу, на что указывают пики заездов на вечер пятницы 1 ноября и субботу 2 ноября. Семьи школьников отправятся в путешествия еще 26 октября, с началом выходных перед наступлением каникул.

Большинство россиян осенью планируют путешествия по России, на них приходится 40% всех бронирований, отметили в «Слетать.ру». В сравнении с прошлым годом таких поездок стало больше примерно на 10%. Также большой интерес к поездкам в Турцию, Египет и Таиланд. Остальные направления занимают долю меньше 10%.

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В путешествиях по России лидируют две столицы: Москва и Санкт-Петербург. Почти все остальные места в топ-10 городов по количеству бронирований занимают курортные направления. Видно, что транспортная составляющая сыграла большую роль при выборе места. Времени на отдых мало, поэтому туристы не хотят тратить его на переезды. Практически единственный аэропорт на Черноморском побережье — в Адлере — становится точкой притяжения для тех, кто осенью хочет еще немного тепла и моря. Поэтому отдых в Сириусе, Адлере, Сочи стоит по популярности сразу за двумя столицами. Далее следует Калининград, который также привлекает туристов близостью моря и мягким климатом.

Среди зарубежных направлений в осеннем сезоне россияне проявляют большой интерес к Японии, отметили в МТС Travel.

Возросший интерес можно объяснить доступностью туристической визы, открытием недорогих рейсов в страну с транзитом через Китай, а также ощутимым снижением курса местной валюты, — пояснили в сервисе.

Из стран ближнего зарубежья больше всего поездок планируется в Армению, Беларусь и Абхазию.

источник: «Российская газета»

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