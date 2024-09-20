Озвучены самые популярные направления на осенние каникулы и ноябрьские праздники. Про Крым не говорят

Большинство россиян осенью планируют путешествия по России, на них приходится 40% всех бронирований, отметили в «Слетать.ру». В сравнении с прошлым годом таких поездок стало больше примерно на 10%. Также большой интерес к поездкам в Турцию, Египет и Таиланд. Остальные направления занимают долю меньше 10%.

В путешествиях по России лидируют две столицы: Москва и Санкт-Петербург. Почти все остальные места в топ-10 городов по количеству бронирований занимают курортные направления. Видно, что транспортная составляющая сыграла большую роль при выборе места. Времени на отдых мало, поэтому туристы не хотят тратить его на переезды. Практически единственный аэропорт на Черноморском побережье — в Адлере — становится точкой притяжения для тех, кто осенью хочет еще немного тепла и моря. Поэтому отдых в Сириусе, Адлере, Сочи стоит по популярности сразу за двумя столицами. Далее следует Калининград, который также привлекает туристов близостью моря и мягким климатом.

Среди зарубежных направлений в осеннем сезоне россияне проявляют большой интерес к Японии, отметили в МТС Travel.

Возросший интерес можно объяснить доступностью туристической визы, открытием недорогих рейсов в страну с транзитом через Китай, а также ощутимым снижением курса местной валюты, — пояснили в сервисе.

Из стран ближнего зарубежья больше всего поездок планируется в Армению, Беларусь и Абхазию.

источник: «Российская газета»