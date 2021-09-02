Озвучены суммы материнского капитала на 2022 год

Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго, сообщил РИА Новости Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Если семья ранее уже воспользовалась этой мерой господдержки при рождении первого ребенка, то размер выплаты при рождении второго будет равен 161 772 рублей, — уточнил глава Минтруда.

Сейчас размер материнского капитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка. При рождении второго он увеличивается на 155 550 руб. Всего за двоих детей семья получает 639 432 рублей.

Если первый ребенок родился в период с 1 января 2007 года до 31 декабря 2019 года, а второй — не ранее 2020 года, семье выплачивается материнский капитал на второго ребенка в размере 639 432 рублей.

Потратить деньги можно на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов, ежемесячную выплату на второго ребенка, рожденного (усыновленного) с 1 января 2018 года.