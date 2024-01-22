Озвучили имя миллионера новогоднего розыгрыша «Русского лото» из Севастополя

Почти полгода назад Николай Кошкидько* начал участвовать в розыгрышах «Русского лото» в качестве развлечения по выходным. Билет на новогодний 1526-й тираж севастополец купил в фирменном магазине «Столото». Благодаря ему мужчина выиграл 1 000 000 рублей.

1 января у нас с женой в гостях были друзья, поэтому передачу мы пропустили. Проверили итоги только поздно вечером. Когда увидели миллион, пару минут с ней молча переглядывались, не могли поверить в такое чудо, — с улыбкой вспоминает мужчина. — Думаю, победа — это просто удачное стечение обстоятельств.

Николай работает главным инженером в сфере строительства. Все свободное время счастливчик посвящает родным. В летние месяцы мужчина с семьей любит отдыхать на берегу моря, а зимой проводит время за городом или в уютной домашней обстановке.

Отметим, что в Республике Крым и Севастополе было приобретено 126 562 билета «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», впоследствии оказавшихся выигрышными для своих обладателей. Суммарно жители региона выиграли 25 105 770 рублей. При этом двое счастливчиков стали обладателями призов по 1 млн рублей.

По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9 208 638 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей. В 1526-м тираже был разыгран главный приз в размере 1 млрд рублей. Обладателями главного приза стали Светлана и Юрий Семеновы — логопед и токарь из Тюмени. Также в первый день нового, 2024 года в «Русском лото» было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей: 87 человек выиграли по 1 млн рублей, еще 13 млн рублей разыграли между 80 участниками лотереи, каждый из них выиграл по 162,5 тыс. рублей. Кроме того, еще 22 счастливчика выиграли по 454 545 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 000 000 рублей.

* Фото публикуется с разрешения победителя.