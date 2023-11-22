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Паллетные стеллажи — решение для оптимизации любого складского помещения
иллюстрация: met-izdeliya.com

Паллетные стеллажи — решение для оптимизации любого складского помещения

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:06 22.11.2023

Паллетные стеллажи — это вид складского оборудования, предназначенного для хранения товаров на поддонах (паллетах). Эти стеллажи предоставляют эффективное и удобное пространство для хранения, обеспечивая оптимальное использование вертикального пространства склада.

Основные компоненты паллетных стеллажей включают вертикальные стойки, горизонтальные балки и поперечины. Стойки поддерживают балки, на которые устанавливаются паллеты с товаром. Таким образом конструкции создают множество уровней для размещения товаров различных размеров и весов.

Паллетные стеллажи широко используются в логистике и складском хозяйстве, так как они обеспечивают легкий доступ к товарам, удобство инвентаризации и оптимизацию пространства склада. Они могут иметь различные конструкции и размеры в зависимости от конкретных требований и характеристик склада.

Паллетные стеллажи — из каких материалов

Здесь стоит отметить, что паллетные стеллажи изготавливаются из различных материалов, включая:

Сталь:

  • горячекатаная сталь: обычно используется для изготовления стоек и балок стеллажей. Горячекатаная сталь обеспечивает прочность и стойкость к деформациям.
  • холоднокатаная сталь: часто используется для создания дополнительных элементов стеллажей, таких как поддерживающие элементы и крепежные детали.

Алюминий:

  • легкий вес: сравнительно легкий материал, что упрощает транспортировку и установку стеллажей.
  • коррозионная стойкость: алюминий обладает хорошей устойчивостью к коррозии.

Дерево:

  • деревянные поперечины: могут использоваться в качестве балок для поддержки паллет.
  • деревянные полки: иногда используются в качестве поверхности для размещения товаров.

Комбинированные материалы:

  • сталь с порошковым покрытием: порошковое покрытие может улучшить стойкость к коррозии.
  • сочетание стали и дерева: некоторые стеллажи могут иметь стальные рамы с деревянными полками или вставками.

Выбор материала зависит от требований к прочности, весу хранимых товаров, окружающей среды, бюджета и других факторов.

Типы паллетных стеллажей

Существует несколько типов паллетных стеллажей, предназначенных для различных потребностей складского хранения. Некоторые из основных типов включают:

Фронтальные стеллажи (Selective Pallet Racks):

  • это наиболее распространенный тип. Позволяют хранить паллеты в глубину, обеспечивая легкий доступ к каждой паллете. Эти стеллажи имеют прямой доступ к каждому уровню.

Набивные стеллажи (Drive-In и Drive-Through Racks):

  • в этих стеллажах паллеты размещаются в глубину, создавая блоки хранения. Drive-In стеллажи имеют один въезд, а Drive-Through имеют въезды с обеих сторон, обеспечивая двусторонний доступ к блокам.

Паллетные стеллажи с выдвижными ящиками (Push Back Racks):

  • в этих стеллажах паллеты размещаются на выдвигающихся платформах, упрощая доступ к товару. Когда одна паллета удаляется, следующая сдвигается на свое место.

Гравитационные стеллажи (Pallet Flow Racks):

  • товары перемещаются по гравитации от задней к передней части стеллажа. Обычно используются для хранения товаров с высокой оборачиваемостью.

Мобильные стеллажи (Mobile Racking Systems):

  • эти стеллажи могут перемещаться по направляющим, что позволяет использовать только один проход для доступа к товарам. Обеспечивают максимальное использование пространства.

Специализированные стеллажи:

  • в зависимости от потребностей существуют также специализированные стеллажи, такие как стеллажи для длинномеров, для хранения барабанов, стеллажи для хранения сельскохозяйственной продукции и другие.

Выбор конкретного типа зависит от характеристик товаров, частоты обращения к товарам, доступного пространства на складе и других факторов.

Критерии выбора паллетных стеллажей

Выбор паллетных стеллажей важен для оптимизации пространства склада, обеспечения эффективного хранения и легкого доступа к товарам. Вот несколько ключевых критериев, которые следует учитывать при выборе паллетных стеллажей:

Тип товаров:

  • размер, форма, вес и характер товаров влияют на выбор оптимального типа стеллажей. Например, некоторые стеллажи лучше подходят для длинных или тяжелых товаров, а другие — для товаров средних размеров.

Оборачиваемость товаров:

  • если товары имеют высокую частоту оборота (быстро обновляются), целесообразно выбирать стеллажи с прямым доступом (фронтальные стеллажи). Для медленно обновляемых товаров могут быть подходящими стеллажи с более высокой плотностью хранения.

Тип доступа:

  • если необходимо быстро добираться до каждой паллеты, фронтальные стеллажи обеспечивают легкий доступ. Для определенных потребностей может подойти также блочный доступ (например, у набивных стеллажей).

Вид склада:

  • размер и конфигурация склада могут определять, какие типы стеллажей можно установить. Например, для складов с ограниченным пространством может быть предпочтительным использование высоких стеллажей.

Грузоподъемность:

  • Стоит учитывать максимальный вес товара, который стеллаж должен выдерживать. Это важно для обеспечения безопасности и предотвращения повреждений стеллажей.

Системы управления инвентаризацией:

  • использование автоматизированных систем управления инвентаризацией может влиять на выбор стеллажей. Некоторые стеллажи лучше подходят для интеграции с автоматизированными системами.

Бюджет:

  • затраты на стеллажи, их установку и обслуживание могут быть важными факторами при выборе. Необходимо учесть баланс между качеством и стоимостью.

Учитывая эти критерии, можно выбрать оптимальные паллетные стеллажи, соответствующие конкретным потребностям и условиям складского хранения.

Паллетные стеллажи: в точках масс-маркета или изготавливать на заказ

Паллетные стеллажи обычно можно приобрести как в точках масс-маркета, так и заказать изготовление на заказ у специализированных производителей. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных потребностей, бюджета и других факторов.

Приобретение в точках масс-маркета

Преимущества:

  • быстрота и доступность: стандартные модели паллетных стеллажей часто доступны немедленно или в короткие сроки.
  • Экономичность: массовое производство может снизить стоимость.

Недостатки:

  • ограниченные опции: в масс-маркете могут быть ограничены варианты конфигураций и размеров.
  • не соответствие особым требованиям: Если у вас есть уникальные требования или особенности склада, стандартные стеллажи из масс-маркета могут не полностью соответствовать.

Изготовление на заказ

Преимущества:

  • индивидуальные требования: Возможность создать стеллажи, полностью соответствующие особенностям вашего склада и хранящихся товаров.
  • гибкость: Возможность выбора материалов, размеров и конфигураций.

Недостатки:

  • большие сроки поставки: изготовление на заказ может потребовать больше времени по сравнению со стандартными моделями.
  • большие затраты: индивидуальные решения могут быть более дорогими из-за дополнительных затрат на проектирование и производство.

Выбор между приобретением стандартных стеллажей из масс-маркета и заказом на заказ зависит от ваших конкретных требований, бюджета и времени, которое вы готовы потратить на получение необходимого оборудования.

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