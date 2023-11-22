Паллетные стеллажи — решение для оптимизации любого складского помещения

Паллетные стеллажи — это вид складского оборудования, предназначенного для хранения товаров на поддонах (паллетах). Эти стеллажи предоставляют эффективное и удобное пространство для хранения, обеспечивая оптимальное использование вертикального пространства склада.

Основные компоненты паллетных стеллажей включают вертикальные стойки, горизонтальные балки и поперечины. Стойки поддерживают балки, на которые устанавливаются паллеты с товаром. Таким образом конструкции создают множество уровней для размещения товаров различных размеров и весов.

Паллетные стеллажи широко используются в логистике и складском хозяйстве, так как они обеспечивают легкий доступ к товарам, удобство инвентаризации и оптимизацию пространства склада. Они могут иметь различные конструкции и размеры в зависимости от конкретных требований и характеристик склада.