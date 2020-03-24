Паллиативная помощь детям в Севастополе оказывается в горбольнице №5

Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская вместе с представителями общественности побывала в пятой городской больнице. Цель визита обусловлена тем, что при аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой организован мониторинг организации паллиативной помощи в субъектах Российской Федерации

В медицинском учреждении созданы все необходимые условия для пациентов, — цитирует пресс-служба городской больницы №5 Марину Песчанскую. – Зачастую родители, которые сталкиваются с тяжёлыми заболеваниями малышей, не знают, что им делать, но больница берет на себя основную функцию и организовывает все, что нужно.

Специалисты больницы отмечают: лечением в стационаре оказание паллиативной помощи не ограничиваются. В медучреждении есть педиатры, прошедшие специальную подготовку, которые выезжают к больным детям домой, работает сестринская помощь. Во время визитов к детям врачи на дому обучают родителей, как ухаживать за ребенком. Налажено регулярное обучение врачей, есть график обучающих курсов.