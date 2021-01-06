«Паломничество в Рождество Христово»: праздничный телеконцерт в Крыму

6 и 7 января состоится трансляция концертной программы Симферопольской и Крымской епархии «Паломничество в Рождество Христово».

Более 20 лет существует у нас добрая традиция – в праздник Рождества Христова в Крымском музыкальном театре проходит архиерейская ёлка. В нынешнем году, учитывая сложившуюся эпидситуацию, митрополит Лазарь благословил сделать запись рождественского концерта, который будет транслироваться крымскими телеканалами и епархиальным YouTube-каналом, – отметили в пресс-службе епархии.

Зрители смогут насладиться ярким костюмированным зрелищем, услышать прекрасные песни и стихи, увидеть хореографические номера, а ещё разгадать неожиданный смысл в самых привычных вещах.

В программе, по данным епархии, выступят ансамбль классического танца «Фуэте» детской хореографической школы Симферополя, юные певцы из вокально-хоровой студии «Крымские жемчужины» и непременный участник всех праздников – ансамбль «Петропавловская песня» (совместный проект Свято-Петропавловского кафедрального собора и Таврической школы-гимназии № 20 имени святителя Луки).

Режиссёр-постановщик – настоятель Свято-Петропавловского кафедрального собора, секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин. Съёмки проходили на сцене Государственного академического музыкального театра РК.

Увидеть праздничный концерт можно будет 6 января в 19.30 – на телеканале ИТВ, 7 января в 19.45 – на телеканале «Ялта-ТВ», а также на YouTube-канале Симферопольской и Крымской епархии.