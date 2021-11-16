Паломники из Крыма смогут отправиться в Умру (малый хадж)

Паломники из Крыма и России смогут, начиная с декабря, отправиться в малый Хадж после двухлетнего перерыва.

Этому способствовало постепенное снятие ограничительных мер властями Королевства Саудовская Аравия, а также вакцинация значительной части населения страны. Саудовская Аравия в феврале 2020 года приостановила въезд для паломников для совершения умры — малого хаджа, который мусульмане осуществляют в течение всего года. В июне было принято решение об отмене большого хаджа для иностранных паломников. С 1 августа 2021 года в стране снова принимают паломников-иностранцев при условии вакцинации одним из препаратов, одобренных Министерством здравоохранения КСА. Российские вакцины в этот перечень пока не входят. Тем не менее есть достаточно большое количество граждан, выезжающих в туристические поездки в страны зарубежья, где привились вакцинами, одобренными в Королевстве, и имеют соответствующий сертификат о вакцинации. пока именно эти граждане могут совершить Умру. Это уже радостная новость для мусульман России и Крыма — о снятии “железного занавеса” из-за пандемии, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Саудовские власти за это время смогли приспособиться к встрече паломников на высоком уровне и в соответствии с нормами безопасности необходимыми в условиях пандемии. К таким нормам следует отнести заблаговременную регистрацию своего въезда в страну, наличия ПЦР теста при въезде и выезде в страну, установка специального приложения на смартфон, в котором регулируется посещение мечетей, дополнительной медицинской страховки на случай госпитализации при заражении COVID19.

Крымский хадж-оператор АВН-ТУР принимает документы на совершение малого хаджа )Умры). Детали уточняйте на сайте avntour.ru либо по телефонам:

8 800 5513130

8 978 0908202

8 925 7158485

Ранее, как стало известно по материалам ТАСС, в августе первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов сообщал, что ДУМ РФ совместно с правительством России направили письма властям Саудовской Аравии о признании российской вакцины «Спутник V» для допуска привитых ею паломников к святым местам. В настоящее время в КСА одобрены вакцины производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson.

Источник: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма