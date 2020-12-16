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Памятники из Севастополя и Республики Крым - в топ-100 необычных скульптур России

Памятники из Севастополя и Республики Крым — в топ-100 необычных скульптур России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:22 16.12.2020

Памятник поросёнку Фунтику в Севастополе и скульптура «Пчёлка-мороженщица» в Симферополе включены в топ-100 необычных скульптур России, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру.

Памятники из Севастополя и Республики Крым - в топ-100 необычных скульптур России Памятники из Севастополя и Республики Крым - в топ-100 необычных скульптур России

Теперь памятники примут участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «скульпТУТУра», по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны. 100 участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. Раунд, в котором будут представлены памятники из Севастополя и Симферополя, пройдет с 22 по 28 декабря 2020 года (это последняя десятка претендентов). А 29 декабря стартует голосование за десятку финалистов.

С начала конкурса в нем проголосовали более 155 тысяч человек со всей России. И самые активные регионы вывели своих представителей в финал. Известны уже восемь финалистов из десяти:

  • скульптура «Свидание» (г. Курск, Курская область)
  • памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва)
  • скульптура «Терминатор» (г. Глазов, Удмуртская Республика)
  • памятник реактивному поезду (г. Тверь, Тверская область)
  • памятник дворнику (г. Якутск, Республика Саха (Якутия))
  • памятник «Йошкин кот» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)
  • скульптура «Комар — хранитель Сибири» (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО)
  • скульптура «Динозавр» (г. Опочка, Псковская область)

К этой компании может присоединиться памятник Севастополя или Симферополя и побороться за звание абсолютного победителя!

Сейчас идет голосование за участников из девятой десятки — https://vk.com/tu_tu_ru?w=wall-48677005_86212, где представлены претенденты из Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Чечни. Победитель этой десятки станет известен 21 декабря в 21:00 по московскому времени.

А 22 декабря стартует голосование за участников деcятого раунда, где и представлены участники из Севастополя и Симферополя. Схема прозрачна: за какой памятник будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал.

Памятники из Севастополя и Республики Крым - в топ-100 необычных скульптур России

Полный список участников деcятого раунда, который пройдет с 22 по 28 декабря:

  • Памятник поросёнку Фунтику (г. Севастополь)
  • Скульптура «Пчёлка-мороженщица» (г. Симферополь, Республика Крым)
  • Памятник первокласснику (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область)
  • Памятник клизме (посёлок Иноземцево, Ставропольский край)
  • Памятник краснокнижной белуге (г. Астрахань, Астраханская область)
  • Памятник Зайке Агнии Барто (г. Волгоград, Волгоградская область)
  • Скульптура «Робин Бобин» (г. Саратов, Саратовская область)
  • Памятник пользователю интернета (г. Самара, Самарская область)
  • Памятник отопительной батарее (г. Самара, Самарская область)
  • Памятник котенку с улицы Лизюкова (г. Воронеж, Воронежская область)

Голосование пройдет в группе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте».  Голосование за участников из последней десятки откроется в 9:00 (мск) 22 декабря и завершится 28 декабря в 21:00 (мск).

Памятники из Севастополя и Республики Крым - в топ-100 необычных скульптур России

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