Памятники из Севастополя и Республики Крым — в топ-100 необычных скульптур России

Памятник поросёнку Фунтику в Севастополе и скульптура «Пчёлка-мороженщица» в Симферополе включены в топ-100 необычных скульптур России, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру.
Теперь памятники примут участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «
С начала конкурса в нем проголосовали более 155 тысяч человек со всей России. И самые активные регионы вывели своих представителей в финал. Известны уже восемь финалистов из десяти:
- скульптура «Свидание» (г. Курск, Курская область)
- памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва)
- скульптура «Терминатор» (г. Глазов, Удмуртская Республика)
- памятник реактивному поезду (г. Тверь, Тверская область)
- памятник дворнику (г. Якутск, Республика Саха (Якутия))
- памятник «Йошкин кот» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)
- скульптура «Комар — хранитель Сибири» (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО)
- скульптура «Динозавр» (г. Опочка, Псковская область)
К этой компании может присоединиться памятник Севастополя или Симферополя и побороться за звание абсолютного победителя!
Сейчас идет голосование за участников из девятой десятки —
А 22 декабря стартует голосование за участников деcятого раунда, где и представлены участники из Севастополя и Симферополя. Схема прозрачна: за какой памятник будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал.
Полный список участников деcятого раунда, который пройдет с 22 по 28 декабря:
- Памятник поросёнку Фунтику (г. Севастополь)
- Скульптура «Пчёлка-мороженщица» (г. Симферополь, Республика Крым)
- Памятник первокласснику (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область)
- Памятник клизме (посёлок Иноземцево, Ставропольский край)
- Памятник краснокнижной белуге (г. Астрахань, Астраханская область)
- Памятник Зайке Агнии Барто (г. Волгоград, Волгоградская область)
- Скульптура «Робин Бобин» (г. Саратов, Саратовская область)
- Памятник пользователю интернета (г. Самара, Самарская область)
- Памятник отопительной батарее (г. Самара, Самарская область)
- Памятник котенку с улицы Лизюкова (г. Воронеж, Воронежская область)
Голосование пройдет в группе Туту.ру в соцсети
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