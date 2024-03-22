Память: в Керчи передали останки бойца Великой Отечественной войны его родным

Сегодня в сквере Славы состоялась передача останков воина советской армии Михаила Ивановича Ордова, павшего в боях за Керчь во время Великой Отечественной войны, его родным. Об этом сообщает портал KERCH.COM.RU.

На момент гибели красноармейцу был 21 год. В военном архиве хранятся данные о том, что Михаил Иванович Ордов служил в 899-м саперном батальоне в звании младшего сержанта.

Останки Михаила Ордова нашли в керченской Героевке, когда во время зимних штормов море обнажило братскую могилу — в яме 2х3, глубиной 2 метра находились останки 11 человек. Местные жители увидели на пляже кости и сообщили специалистам отряда «Керчь» ПО «Крымский Рубеж» ДОСААФ России Республики Крым. Останки Михаила Ордова поисковикам удалось идентифицировать по найденной в могиле медали «За боевые заслуги».

В истории поиска много знаковых совпадений: бойца нашли и опознали ровно через 80 лет после гибели, в День неизвестного солдата, в преддверии Дня героя Отечества; Эльтигенский десант высаживался в Героевке в 1943 году, нашедшему останки поисковику Виктору Густому накануне исполнилось 43, — пишет издание.

Как только стала известна фамилия награжденного медалью «За боевые заслуги», поиск родственников был завершен всего за сутки, — такое бывает крайне редко.

Родные Михаила Ордова прибыли из Смоленской области, вместе с командиром поискового отряда «Факел». Капсула отправится от сквера Славы в городе-Герое Керчь для захоронения на Поле Славы в городе Починок. Память воинов, павших в ходе Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания и возложением цветов к Вечному Огню.

Фото и материалы: KERCH.COM.RU.