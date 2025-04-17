Памятка о повышении бдительности граждан в случае возникновения террористических угроз

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи, сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под напитков, сотовых телефонах и т. п.).
У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.
Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.
Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.
Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы.
В общественном транспорте:
- если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:
- опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто её мог оставить.
- если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (кондуктору).
В подъезде жилого дома:
- если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
- спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
- если владелец предмета не установлен, немедленно сообщите о находке в компетентные органы.
В учреждении, если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
- немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
- зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
- предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.
дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
- е паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.
На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки:
- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;
- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.): это может быть тиканье часов, щелчки и т. п.;
- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);
- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
- необычное размещение предмета;
- наличие предмета, несвойственного для данной местности;
- специфический запах, несвойственный для данной местности.
Обнаружив подозрительный предмет, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону 02 или 112!
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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