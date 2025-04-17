Памятка о повышении бдительности граждан в случае возникновения террористических угроз

Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.

Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы.

В общественном транспорте:

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:

опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто её мог оставить.

если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (кондуктору).

В подъезде жилого дома:

если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:

спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.

если владелец предмета не установлен, немедленно сообщите о находке в компетентные органы.

В учреждении, если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:

немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.

зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.

предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.

дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. е паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.

На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки:

присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;

шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.): это может быть тиканье часов, щелчки и т. п.;

наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);

растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;

необычное размещение предмета;

наличие предмета, несвойственного для данной местности;

специфический запах, несвойственный для данной местности.

Обнаружив подозрительный предмет, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону 02 или 112!

источник: пресс-служба администрации Евпатории