#ПамяткаГражданина: что делать, если вы нашли подозрительный предмет?

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 13:48 25.09.2025

Обнаружение бесхозного или подозрительного предмета в общественном месте требует немедленных и четких действий. Ваша безопасность и безопасность окружающих зависит от соблюдения этих правил.

Немедленно прекратите любые действия вблизи предмета.

Не приближайтесь, не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте предмет. Запрещается пользоваться мобильным телефоном, рацией или другими радиоэлектронными устройствами вблизи предмета.

Немедленно сообщите о находке по телефонам экстренных служб:

Полиция: 102 или 112 (с мобильного)

МЧС: 101 или 112 (с мобильного)

Сообщая о предмете, четко укажите:

Точное местонахождение (адрес, ориентиры).

Время обнаружения.

Внешние признаки предмета (размер, форма, цвет, наличие проводов, веревок, изоленты, специфических запахов – например, пороха, бензина).

Обстоятельства обнаружения (кто и при каких условиях его нашел).

Спокойно предупредите окружающих о возможной опасности, действуйте без паники.

Дождитесь прибытия оперативных служб (полиции, МЧС, саперов). Встретьте их и передайте всю известную вам информацию.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

