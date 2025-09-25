ПамяткаГражданина: что делать, если вы нашли подозрительный предмет?

Немедленно прекратите любые действия вблизи предмета.
Не приближайтесь, не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте предмет. Запрещается пользоваться мобильным телефоном, рацией или другими радиоэлектронными устройствами вблизи предмета.
Немедленно сообщите о находке по телефонам экстренных служб:
Полиция: 102 или 112 (с мобильного)
МЧС: 101 или 112 (с мобильного)
Сообщая о предмете, четко укажите:
Точное местонахождение (адрес, ориентиры).
Время обнаружения.
Внешние признаки предмета (размер, форма, цвет, наличие проводов, веревок, изоленты, специфических запахов – например, пороха, бензина).
Обстоятельства обнаружения (кто и при каких условиях его нашел).
Спокойно предупредите окружающих о возможной опасности, действуйте без паники.
Дождитесь прибытия оперативных служб (полиции, МЧС, саперов). Встретьте их и передайте всю известную вам информацию.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
С тегами: МВД России в Крыму