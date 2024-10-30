Памятник троллейбусу вернулся на Ангарский перевал

В преддверии 65-летия ГУП РК «Крымтроллейбус», сотрудники предприятия собственными силами выполнили реставрационные работы по восстановлению троллейбуса марки «Шкода» с последующей его транспортировкой и установкой на постамент. Памятник вернулся на Ангарский перевал!

Были выполнены работы по обновлению лакокрасочного покрытия, восстановления пришедших в негодность кузовных частей, замена оптики и обновления надписей на бортах троллейбуса, — сообщили на предприятии «Крымтроллейбус».

За более чем 49 лет эксплуатации троллейбусы «Шкода 9TR» стали визитной карточкой столицы республики и южного побережья Крыма.

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