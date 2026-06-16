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Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику
фото: © РИА Новости Крым

Панораму «Оборона Севастополя» будут восстанавливать по цифровому двойнику

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:47 16.06.2026

Цифровая копия музея «Оборона Севастополя», которую создали карельские специалисты, поможет воссоздать панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Напомним, 10 июня в 02.48 ВСУс атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

У этой трагедии есть еще одно цифровое измерение. В 2024 году команда петрозаводских программистов, общественников и любителей истории оцифровала панораму. На средства Президентского фонда культурных инициатив была создана виртуальная экскурсия по музею обороны Севастополя. По нашей цифровой копии бесценное культурное наследие воссоздадут написал он в своем Telegram-канале.

Парфенчиков сообщил, создавал копию музея петрозаводчанин Василий Мелентьев с командой единомышленников. Специалисты работали над цифровой копией в течение года. Специалисты старались максимально точно воспроизвести оригинальную обстановку, учитывая даже мельчайшие детали, добавил глава Карелии.

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В виртуальный музей теперь можно попасть в любое время и из любой точки мира, добавил Парфенчиков.

источник: РИА Новости Крым

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