Панораму «Оборона Севастополя» будут восстанавливать по цифровому двойнику

Цифровая копия музея «Оборона Севастополя», которую создали карельские специалисты, поможет воссоздать панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Напомним, 10 июня в 02.48 ВСУс атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

У этой трагедии есть еще одно – цифровое измерение. В 2024 году команда петрозаводских программистов, общественников и любителей истории оцифровала панораму. На средства Президентского фонда культурных инициатив была создана виртуальная экскурсия по музею обороны Севастополя. По нашей цифровой копии бесценное культурное наследие воссоздадут, – написал он в своем Telegram-канале.

Парфенчиков сообщил, создавал копию музея петрозаводчанин Василий Мелентьев с командой единомышленников. Специалисты работали над цифровой копией в течение года. Специалисты старались максимально точно воспроизвести оригинальную обстановку, учитывая даже мельчайшие детали, добавил глава Карелии.

В виртуальный музей теперь можно попасть в любое время и из любой точки мира, добавил Парфенчиков.

источник: РИА Новости Крым

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