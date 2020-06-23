Парад Победы и не только. Что состоится в Севастополе 24 июня

24 июня в Севастополе пройдет немало праздничных, памятных мероприятий. Вот основные из них.

В 9:00 в акватории Севастопольской бухты начнется Морская часть Парада Победы.

В 9:40 у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. начнется церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, а также к на аллее городов-Героев, в которой примут участие руководство города и Черноморского флота.

С 10:00 до 11:00 на центральном городском кольце пройдет наземный и воздушный Парады Победы, в котором будут задействованы образцы исторической колесной техники.

В 12:00 возле Дворца детства и юности состоится акция «Весть Победы». В небо будут выпущены живые голуби в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней. По всей стране после окончания Парада Победы одновременно в течение одной минуты раздается гудок всех транспортных средств.

С 12:00 по 18:00 в парке Победы, парке Учкуевка, парке им.А.Ахматовой, площадке перед Русским драматическим театром им.А.В.Луначарского, ДК «Корабелл», Балаклавский ДК будет проходить акция #Победныймарш. Военные оркестры, оркестры силовых ведомств, профессиональные и самодеятельные оркестры на открытых площадках играют военные марши: Прощание славянки, Марш артиллеристов, Марш Буденного, Стальная эскадрилья, Авиамарш, Марш советских танкистов. Кроме того, в этих же локациях в рамках проект «Радость Победы» пройдет культурная реставрация городской атмосферы 9 мая 1945 года (воссоздание музыки, одежды того дня).

С 14:00 до 16:00 в поселке Орлином пройдет пробег автоколонны военной техники и праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине Победы.

В 16:00 на набережной Корнилова команда Севастопольского Офицерского Бала проведет танцевальную акцию «За Победу танцуй до победного!».

В 19:00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт. Среди участников – Ансамбль песни и пляски ЧФ, Александр Маршал, Родион Газманов, Вика Цыганова, Денис Майданов, Илья Резник и детский ансамбль «Маленькая страна». Ведущий вечера – Дмитрий Дюжев.

В 22:50 – начнется акция «Лучи Победы». За 10 минут до салюта в небо взметнется световая волна. Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгут лучи Победы.

Завершится концерт праздничным фейерверком и артиллерийским салютом в 23:00.

Кроме того, 24 июня на площади Нахимова будет развернута фотовыставка «Ретроспектива праздника Дня Победы в Севастополе с 1945-2020 гг.», а на Приморском бульваре выставка «Город-Герой Севастополь. К 75-летию Великой Победы».

Главный вопрос: как поехать в Севастополь 24 июня и попасть на парад, а не в обсерватор.

Для крымчан достаточно «крымской прописки» в паспорте. Для гостей из российских регионов действует ряд ограничений. Необходима справка об отрицательном анализе на COVID-19. Важно сделать анализ нужно не позднее, чем за 5 дней до въезда в Севастополь. Также необходимо предоставить бронь, путевку, договор аренды, адрес пребывания в Севастополе. Пока понадобится и QR-код для въезда в город. Он оформляется на всех взрослых, кроме детей. При помощи аккаунта на Госуслугах, он оформляется на портале covid.sev.gov.ru . Кроме того, на блокпостах при въезде в Севастополь сдается экспресс-тест на коронавирус. Условие: после сдачи теста одни сутки нужно находиться на самоизоляции по указанному месту пребывания.