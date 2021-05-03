«Парад Победы» — новый проект Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова  

Крымская молодежь – достойные потомки героев Великой Отечественной войны. Об этом сказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев, комментируя старт нового проекта Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова «Парад Победы». Участники проекта читают свои стихотворения, поют песни, исполняют музыкально-инструментальные композиции и даже хореографические номера.

Отрадно понимать, что современное поколение помнит и чтит героизм наших предков. Как известно, кто не помнит истории – не имеет будущего. Наши крымские студенты разных национальностей и вероисповеданий отдают дань уважения нашей общей Великой Победе, которая, как известно, одна на всех, и это говорит само за себя, — сказал глава республиканского мининформа.

Проект «Парад Победы» проводится при поддержке республиканских министерства внутренней политики, информации и связи, министерства культуры, Центра управления регионом РК и АНО «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания».