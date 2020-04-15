Парад Победы перенесут?

Российские ветеранские организации направили Президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

От лица ветеранских организаций мы направили такое обращение президенту Владимиру Путину, — цитирует Шаманова «Интерфакс» .

По его словам, исходя из складывающейся ситуации в мире «невозможно в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада».

В связи с этим от лица всего ветеранского сообщества, просим вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников, — говорится в обращении ветеранов к Президенту.

По мнению авторов, «это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России«.

Подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Шаманов, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич, председатель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Валерий Востротин, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов.

Обращение ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату будет рассмотрено. Об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он неоднократно отмечал, что решений о переносе парада и других приуроченных к этой дате мероприятий пока не принималось, хотя и не исключал, что этот вопрос будет рассмотрен.

В теории называются две даты переноса парада: 3 сентября (недавно Госдума приняла закон о переносе Дня окончания второй мировой войны именно на это число) и 4 ноября – День народного единства. Одно «но»: если не случится осенней вспышки коронавируса.