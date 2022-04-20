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Парады Победы состоятся в 10 городах Юга России. В том числе в Севастополе, Керчи и Симферополе
Фото: пресс-служба ЮВО

Парады Победы состоятся в 10 городах Юга России. В том числе в Севастополе, Керчи и Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:16 20.04.2022

В 10 городах дислокации войск Южного военного округа (ЮВО) на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоятся торжественные парады, посвященные 77-летию Великой Победы.

Парады пройдут 9 мая в городах-Героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске, Симферополе и Новочеркасске.

В военных парадах примут участие порядка 12 тыс. человек из числа военнослужащих ЮВО и представителей других ведомств, будет задействовано свыше 300 единиц современных образцов вооружения, военной техники и авиации, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы будут организованы более чем в 80 городах и населенных пунктах, где дислоцируются соединения, воинские части и подразделения ЮВО. Подготовка к парадам Победы уже началась.

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