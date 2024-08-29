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Паралимпийцам отказали в визах во Францию

Паралимпийцам Крыма отказали в визах во Францию

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:16 29.08.2024

Пловцу Андрею Граничке и выступающей в настольном теннисе Виктории Сафоновой не выдали французские визы из-за того, что в российских паспортах местом их рождения названы соответственно Севастополь и Крым.

Отмечается, что Граничка в июне уже принимал участие в соревнованиях во Франции и сейчас до последнего надеялся, что ему выдадут визу. Граничка завоевал золотую медаль Паралимпиады в 2020 году. Сафонова является серебряным призером Токио-2020. Летние Паралимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. К ним в нейтральном статусе допущены 88 российских спортсменов, — сообщает «Крымский спорт»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала невероятным цинизмом отказ Парижа в выдаче виз двум российским паралимпийцам.

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источник: «Крымский спорт»

 

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