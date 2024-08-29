Отмечается, что Граничка в июне уже принимал участие в соревнованиях во Франции и сейчас до последнего надеялся, что ему выдадут визу. Граничка завоевал золотую медаль Паралимпиады в 2020 году. Сафонова является серебряным призером Токио-2020. Летние Паралимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. К ним в нейтральном статусе допущены 88 российских спортсменов, — сообщает «Крымский спорт».