Параллель между Крымом и Нагорным Карабахом

Накануне Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации в Нагорном Карабахе. Полный текст интервью ЗДЕСЬ . Интересно, что Глава государства провел параллель между Крымом и Карабахом. Но не в том контексте, который сейчас популярен на Украине, дескать, «и Крым и Донбасс вернем по примеру Азербайджана». Путин напомнил о событиях 2014-го и последовательности России, которая приняла волеизъявление крымчан на референдуме и приняла Крым в свой состав. А вот власти Армении много лет занимали двойственную позицию, называя Нагорный Карабах «армянской землей», но не включая эту «спорную территорию» в свой состав. Итогом стало вооруженное противостояние, гибель людей, трагедии.

Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и стремление людей, проживающих там, воссоединиться с Россией, мы пошли навстречу людям, мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравиться, но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают, и в интересах всей России, и мы не стесняемся об этом прямо говорить. В отношении Карабаха это сделано не было, и это существенным образом, конечно, оказывало влияние на все происходящие там события, — сказал Путин.

Вывод прост. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения. Но всем «гиперпатриотам Крыма», все еще ратующим за «вольный город Черноморск» именно история, на примере Нагорного Карабаха дала ответ: неопределенность «и нашим, и вашим» до добра не доводит. Ну а Крым – российский регион. И точка.

Сеня Фрименс.