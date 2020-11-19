Параллель между Крымом и Нагорным Карабахом

Накануне Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации в Нагорном Карабахе. Полный текст интервью
Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и стремление людей, проживающих там, воссоединиться с Россией, мы пошли навстречу людям, мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравиться, но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают, и в интересах всей России, и мы не стесняемся об этом прямо говорить. В отношении Карабаха это сделано не было, и это существенным образом, конечно, оказывало влияние на все происходящие там события, — сказал Путин.
Вывод прост. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения. Но всем «гиперпатриотам Крыма», все еще ратующим за «вольный город Черноморск» именно история, на примере Нагорного Карабаха дала ответ: неопределенность «и нашим, и вашим» до добра не доводит. Ну а Крым – российский регион. И точка.
Сеня Фрименс.
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