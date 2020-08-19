Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Парапланерист Глеб Сухоцкий из Симферополя в очередной раз стал чемпионом России

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Парапланерист Глеб Сухоцкий из Симферополя в очередной раз стал чемпионом России
фото: Региональное отделение ОФ СЛА России в РК

Парапланерист Глеб Сухоцкий из Симферополя в очередной раз стал чемпионом России

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 11:56 19.08.2020

Симферополец Глеб Сухоцкий со значительным отрывом от конкурентов выиграл чемпионат России по парапланеризму-2020. Соревнования прошли в Володарском Ленинградской области,

43 сильнейших спортсмена страны приняли участие в гонках по заданному маршруту на безмоторных парапланах. Обычно для взлета параплана используются стартовые площадки на склонах гор, но в равнинной местности Ленинградской области для первоначального набора высоты применяли специальные лебедочные установки. Далее участники преодолевали дистанцию, используя исключительно природные факторы – восходящие потоки воздуха и ветер. Всего за десять дней соревнований погода позволила провести шесть гонок протяженностью от 40 до 100 км каждая, — сообщает «Крымский спорт».

Глеб Сухоцкий, действующий вице-чемпион мира, стал сильнейшим в России в третий раз. Второе место занял Алексей Коробков из Воронежа, третье – Дмитрий Абдарашитов из Санкт-Петербурга.

Спортивная дисциплина «параплан-парящий полет» как в мире, так и в нашей стране является одной из самых массовых среди остальных дисциплин спорта сверхлегкой авиации, и ее популярность только увеличивается. А поскольку в Крыму имеются уникальные климатические, ландшафтные и аэрологические условия для развития данного вида спорта, именно крымчане зачастую становятся победителями таких соревнований. И победа Глеба Сухоцкого, как и многие другие его победы на соревнованиях как всероссийского, так и международного уровней, – очередное тому подтверждение.

Напомним, что в феврале-марте этого года Глеб Сухоцкий стал победителем открытого Панамериканского чемпионата, на котором его основными конкурентами были лучшие спортсмены большинства стран Северного и Южного американских континентов.

Уже совсем скоро, с 12 по 20 сентября, в Крыму состоится второе по значимости отборочное соревнование всероссийского уровня по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине «параплан-парящий полет» – Кубок России. В отличие от чемпионата в Ленинградской области, воздушные гонки будут проходить преимущественно в горных условиях. А в Севастополе приблизительно в это же время пройдут подряд несколько соревнований всероссийского уровня по моторным дисциплинам спорта сверхлегкой авиации, таким как мотодельтаплан, микросамолет и другие.

Парапланерист Глеб Сухоцкий из Симферополя в очередной раз стал чемпионом России
Фото: Региональное отделение ОФ СЛА России в РК

Парапланерист Глеб Сухоцкий из Симферополя в очередной раз стал чемпионом России

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.