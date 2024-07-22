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Парапланерист Глеб Сухоцкий из Симферополя в четвертый раз выиграл титул чемпиона России
фото: РО ООО "Объединённая федерация спорта сверхлегкой авиации России" в Крыму

Парапланерист Глеб Сухоцкий из Симферополя в четвертый раз выиграл титул чемпиона России

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:41 22.07.2024

В Дагестане прошел чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «параплан – парящий полет».

В соревнованиях приняли участие 143 спортсмена (127 мужчин и 16 женщин). Участники выполнили четыре задания протяженностью 56, 60, 59 и 58 километров. До цели в первом задании долетели 105 пилотов, во втором – 21, в третьем – 48 и в четвертом – 53. В личном зачете среди мужчин чемпионом России стал симферополец Глеб Сухоцкий. Для него это уже четвертый аналогичный титул. Среди женщин Анна Вербицкая из Симферополя взяла «серебро» (победила Людмила Вагина из Санкт-Петербурга), — сообщает «Крымский спорт».

Парапланерист Глеб Сухоцкий из Симферополя в четвертый раз выиграл титул чемпиона России

фото: РО ООО «Объединённая федерация спорта сверхлегкой авиации России» в Крыму

Мужская сборная Крыма (Глеб Сухоцкий, Андрей Самохвалов, Евгений Калашник, Вадим Ельцов, Вячеслав Копчинский, Роман Петранин, Владимир Мищенко и Валентин Феденко, все – из Симферополя) первенствовала в командном зачете, женская (Анна Вербицкая, Юлия Максимова и Татьяна Бердникова, все – также из Симферополя) стала бронзовым призером (в победителях – сборная Ленинградской области).

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Об этом порталу «Крымский спорт» сообщил председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России» в Республике Крым, главный тренер сборной Крыма по спорту сверхлегкой авиации Вячеслав Копчинский.

источник: «Крымский спорт«

 

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