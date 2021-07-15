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Парапланеристы Крыма – третьи на Кубке России!
фото: ВКонтакте

Парапланеристы Крыма – третьи на Кубке России!

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:40 15.07.2021

В Крыму завершился розыгрыш Кубка России по спорту сверхлегкой авиации. Лучшие парапланеристы со всей страны – 68 спортсменов из 16 субъектов РФ – состязались в спортивной дисциплине «параплан – парящий полет». Всего погода позволила разыграть пять упражнений, включая одно тренировочное.

Как рассказали в Региональном отделении Общероссийской общественной организации «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России» в Республике Крым, в командном зачете первенствовала сборная Рязанской области, на втором месте – представители Ленинградской области, третьи – крымчане. Отметим, что наши земляки выступали без своих лидеров – симферопольцев Глеба Сухоцкого и Андрея Чеснокова, которые в настоящее время защищают честь страны на Кубке мира в Сербии, — сообщает «Крымский спорт».

В личном зачете победили спортсмены из Ленинградской области: Алексей Коробков – среди мужчин и Анна Лозовая – среди женщин. Отметим «серебро» Ольги Цебенко из Симферополя в соревнованиях женщин.

Парапланеристы Крыма – третьи на Кубке России!

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