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«Парфюмер» из Севастополя ответит за кражу в магазине
Иллюстрация: pxhere.com

«Парфюмер» из Севастополя ответит за кражу в магазине

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:51 02.05.2024

В Севастополе задержан мужчина, похитившего товар из парфюмерного магазина. Его «подвиг» запечатлела камера наблюдения, установленная в торговом зале. Воспользовавшись отсутствием поблизости консультантов, подозреваемый похитил со стенда два флакона парфюма стоимость около пяти тысяч рублей, спрятал их в карман и покинул магазин.

35-летний безработный приезжий посетил один из парфюмерных магазинов с целью совершения кражи. Находясь в торговом зале, мужчина сделал вид, что выбирает подходящие духи и, выждав момент, когда поблизости никого не будет, похитил с витрины сначала одну упаковку, спрятав ее в карман спортивных штанов, а затем спустя некоторое время прихватил и вторую упаковку аналогичным способом. Со своей криминальной добычей злоумышленник покинул магазин и скрылся в неизвестном направлении, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Полиция оперативно установила личность и местонахождение злоумышленника. В отношении «парфюмера» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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УМВД России в Севастополе
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