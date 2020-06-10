Парк-памятник «Алупкинский» смягчает правила посещения

В связи с введением послаблений в условиях «повышенной готовности» в Республике Крым, а также учитывая многочисленные просьбы жителей и гостей города Алупка, Большой Ялты и Республики Крым, в соответствии с устным распоряжением Министра культуры Республики Крым принято решение об изменении режима работы парка-памятника садово-паркового искусства «Алупкинский». Так:

10 июня дополнительно открылись три пункта входа и выхода посетителей парка: с улицы Амет-Хана Султана (центр города), со стороны санатория Министерства обороны (центр города) и с улицы Ялтинской — пункт «Крутой спуск». Пропускные пункты на Западных и Восточных Воротах, а также пункт пропуска «Причал» продолжают работать на вход и выход гостей парка .

с улицы Амет-Хана Султана (центр города), со стороны санатория Министерства обороны (центр города) и с улицы Ялтинской — пункт «Крутой спуск». Пропускные пункты на Западных и Восточных Воротах, а также пункт пропуска «Причал» . Кроме того, посетить парк «Алупкинский» можно ежедневно с 7:00 до 22:00, без прохождения термометрии. Просим Вас не забывать про соблюдение масочного режима и социального дистанцирование, которые по-прежнему действуют в Республике Крым.

Обращаем Ваше внимание, что данные меры введены до снятия всех ограничительных мер в Республике Крым. Просим отнестись с пониманием к закрытию парковой территории в ночное время, с 22:00 до 7:00, поскольку эти меры необходимы для соблюдения и исполнения предписанных санитарно-эпидемиологических требований к объектам посещения. Напоминаем Вам, что для посещения ежедневно открыта также придворцовая территория Массандровского дворца-музея. С 10 июня с.г. указанная территория музея принимает посетителей без прохождения термометрии, — отмечают в Отделе по маркетингу и связям с общественностью ГАУК РК «Алупкинский музей-заповедник».

