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Парки развлечений и отдыха для всей семьи в Санкт-Петербурге - пространства, в которых живут впечатления
иллюстрация: joki-joya.ru

Парки развлечений и отдыха для всей семьи в Санкт-Петербурге — пространства, в которых живут впечатления

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:00 17.06.2025

В Северной столице России существует целая сеть крытых развлекательных парков, каждый из которых предлагает уникальный набор впечатлений для посетителей всех возрастов. И это пространства, наполненное яркими эмоциями, активными аттракционами, кафе и зонами для творчества, воплощают идеи всепогодного семейного досуга: Джоки Джоя — один из самых популярных крытых парков развлечений в Санкт-Петербурге, который давно стал любимым местом отдыха для семей с детьми; HAPPYLON Galaxy Park, стилизованный под космическую тематику;  Kidburg — парк про «профессии»… Куда в ближайшие выходные отправитесь с семьёй вы? Даём подсказки!

Что такое крытые парки развлечений

Крытые семейные парки развлечений — это многофункциональные центры, созданные специально для комфортного и интересного досуга в любое время года. В отличие от уличных аттракционов, такие парки работают вне зависимости от погоды, что особенно актуально в условиях северного климата Санкт-Петербурга.

Как правило, они включают:

  • игровые зоны и аттракционы для разных возрастов (от малышей до подростков);
  • рестораны и кафе;
  • кинотеатры или театральные мини-сцены;
  • тематические зоны с декорациями и квестами;
  • зоны для праздников и дней рождений;
  • пространства для отдыха родителей.

Такие парки становятся центрами притяжения для семей, особенно в холодные месяцы, а также во время каникул и выходных.

Когда особенно стоит выбирать крытый парк

Крытые развлекательные центры — отличный выбор в следующих ситуациях:

  • осенью и зимой, когда на улице холодно, сыро или скользко;
  • во время школьных каникул, особенно если нет возможности поехать в отпуск;
  • в будни для малышей, когда в парках немноголюдно, а зоны работают в штатном режиме;
  • в дождливую погоду летом, когда хочется провести активный день, не отменяя планы;
  • на праздники и дни рождения, так как многие крытые парки предлагают аренду залов, аниматоров и праздничные программы.

Для каких категорий семей подходит такой формат отдыха

Крытые парки — это универсальный формат:

  • семьи с маленькими детьми (2–6 лет) найдут игровые зоны с мягкими покрытиями, лабиринтами и каруселями;
  • семьи с детьми школьного возраста (7–12 лет) смогут увлечься активными аттракционами, лазертага, батутами и квестами;
  • подростки оценят VR-зоны, кинотеатры, спортивные активности и игровые автоматы;
  • родители могут отдыхать в кафе с Wi-Fi, пока дети находятся под наблюдением аниматоров;
  • многодетные семьи часто получают скидки или специальные условия.

Крытые парки — это редкое место, где всем членам семьи действительно будет интересно.

Парки Санкт-Петербурга, которые стоят внимания

Joki Joya: флагман среди крытых парков

Сеть насчитывает несколько парков по всей стране, и Санкт-Петербург — не исключение. На сегодняшний день в городе открыты несколько филиалов, в том числе в ТРК «Питер Радуга», ТРК «Гранд Каньон», ТРК «Континент» и других локациях.

Основные особенности Joki Joya:

  • яркий тематический дизайн, разделённый на зоны: например, зона джунглей, арктики, замков и т.д.;
  • безопасные, но при этом активные аттракционы: батутные арены, лабиринты, тарзанки, роллердромы;
  • кулинарные студии и творческие мастерские, где дети могут лепить, рисовать или готовить;
  • залы для проведения дней рождений, с персональными аниматорами, декором и программой;
  • кафе с полноценным меню и удобной зоной для родителей;
  • система видеонаблюдения и контроля входа-выхода, что делает пребывание максимально безопасным.

Joki Joya предлагает пакеты на почасовое посещение или абонементы, есть скидки для многодетных и различные акции. Это — не просто парк, а целый мир для детей, и при этом с комфортной инфраструктурой для взрослых.

HAPPYLON Galaxy Park

Крупнейший развлекательный центр в центре города, стилизованный под космическую тематику. Среди особенностей:

  • большое количество игровых автоматов и симуляторов;
  • американские горки, автодром, веревочный городок;
  • площадка для малышей;
  • просторная зона фудкорта.

Хорошо подходит для семей с разновозрастными детьми.

PLAYVENTURE

Огромный парк с уклоном на приключенческую тематику. Здесь есть:

  • многоуровневые лабиринты;
  • скалодромы и батутные арены;
  • контактные зоны с мини-животными;
  • пиратская зона с поиском сокровищ.

Подходит для активного досуга всей семьёй.

Космодром

Крытый космический парк для детей от 3 лет. Основное направление — научно-развлекательное. Программа включает:

  • космические квесты и шоу;
  • VR-зоны;
  • лаборатории с опытами и мастер-классы.

Отлично подойдёт для любознательных детей 6–12 лет.

Kidburg

Образовательный парк профессий, в котором дети могут «примерить» на себя роли взрослых: врача, пожарного, полицейского, повара, телеведущего и др. В парке:

  • более 50 игровых станций;
  • обучение через игру;
  • система игровой валюты;
  • настоящие формы и «рабочие» атрибуты.

Kidburg особенно хорош для детей 4–12 лет и часто используется как площадка для школьных выездов и экскурсий.

Преимущества крытых парков для родителей

Для родителей подобный досуг — это:

  • возможность проводить время с ребёнком, не уставая от погоды или логистики;
  • удобная инфраструктура — от санузлов до кафе с детским меню;
  • организация праздников «под ключ»;
  • безопасная среда — большинство парков имеют систему входа по браслетам, видеонаблюдение и обученный персонал;
  • время для себя — дети играют, взрослые отдыхают.

Семейные крытые парки в Санкт-Петербурге — это не просто развлечения, а полноценный досуг, который совмещает активность, обучение, творчество и отдых. Особенно актуальны такие пространства в северной столице с её непредсказуемой погодой. Джоки Джоя и другие парки, такие как Happylon, Playventure, Космодром и Kidburg, предлагают широкий спектр услуг, чтобы каждый член семьи чувствовал себя комфортно и весело провёл время. Идеальный выбор как для спонтанного воскресного выезда, так и для заранее запланированного праздника.

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