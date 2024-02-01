Парки Симферополя продолжают принимать участие в акции «Блиндажи в тепле»

Сегодня ещё два КАМАЗа дров из Детского парка и парка им. Гагарина Симферополя отправились на обогрев бойцов в зону СВО.

Дрова из поваленных ураганом и аварийных деревьев были подготовлены работниками учреждения «Парки столицы» по инициативе главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева и при поддержке Общероссийского народного фронта РК, — рассказали в городской администрации.

В холодное время года запрос на дрова от военных СВО один из самых актуальных. Зимой в полевых условиях они жизненно необходимы нашим бойцам.