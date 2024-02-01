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Парки Симферополя продолжают принимать участие в акции «Блиндажи в тепле»

Парки Симферополя продолжают принимать участие в акции «Блиндажи в тепле»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 20:22 01.02.2024

Сегодня ещё два КАМАЗа дров из Детского парка и парка им. Гагарина Симферополя отправились на обогрев бойцов в зону СВО.

Парки Симферополя продолжают принимать участие в акции «Блиндажи в тепле»

Дрова из поваленных ураганом и аварийных деревьев были подготовлены работниками учреждения «Парки столицы» по инициативе главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева и при поддержке Общероссийского народного фронта РК, — рассказали в городской администрации.

Парки Симферополя продолжают принимать участие в акции «Блиндажи в тепле»

В холодное время года запрос на дрова от военных СВО один из самых актуальных. Зимой в полевых условиях они жизненно необходимы нашим бойцам.

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Парки Симферополя продолжают принимать участие в акции «Блиндажи в тепле»

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