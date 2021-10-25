«Паркон» фиксирует нарушения правил остановки и стоянки. Маршруты движения комплексов в Крыму

ГИБДД обнародовала маршруты движения комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД «Паркон» в Крыму на эту неделю.

Симферополь:

ул. А.Невского, от д.№11 до Суворовского спуска;

ул. А.Невского, от д.№15 до ул. Толстого;

ул. А.Невского, от д.№27Бк3 до пер. Галерейный;

ул. А.Невского, от пер. Галерейный до ул. Речная;

бульвар Ленина, от д.№7 до ул. Гагарина;

ул. Гагарина, от д.№9 до ул. Семашко;

ул. Семашко, д.№17;

ул. Семашко, от д.№8 до д.№4;

ул. Гагарина, от ул. Гайдара до пл. Московская;

ул. Гагарина, от пл. Московской до ул. Железнодорожная;

ул. Гагарина, от ул. Ким до бул. Ленина;

ул. К.Маркса, от ул. Павленко до д.№54А;

ул. К.Маркса, от д.№44 до ул. Толстого;

ул. К.Маркса, от ул. Толстого до ул. Желябова;

ул. К.Маркса, от д.№28/10Б до ул. Жуковского;

ул. А.Невского, от д.№6 до ул. Серова;

ул. А.Невского, от ул. Серова до д.№2;

пер. Совнаркомовский, от ул. Пушкина до пл. Советской;

пр-т Кирова, от д.№40 до ул. Горького;

пр-т Кирова, от ул. Гоголя до д.№18А;

ул. Севастопольская, от ул. Крылова до ул. Чехова;

ул. Севастопольская, от ул. Чехова до ул. Сергеева-Ценского;

ул. Севастопольская, от ул. Сергеева-Ценского до ул. Некрасова;

пр-т Кирова, от д.№19 до пл. Советская;

пер. Совнаркомовский, от пл. Советской до ул. А.Невского;

ул. А.Невского, от ул. Речная до ул. Павленко;

ул. Жуковского, от ул. Маяковского до ул. Луначарского;

ул. Жуковского, от ул. Гоголя до ул. Самокиша;

ул. Павленко, от ул. Казанской до ул. К.Маркса;

ул. Богдана Хмельницкого, от ул. Генерала Попова до д.№7;

пр-т. Кирова, от пл. Советская до д.№40;

ул. Севастопольская, от д.№30/7 до д. №30/2;

ул. Крылова, от ул. Севастопольская до ул. Караимская;

ул. Крылова, от ул. Караимская до д.№27;

ул. Чехова, от д.№30 до ул. Караимская;

ул. Гоголя, от пр. Кирова до ул. Пушкина;

ул. Гоголя, от ул. Пушкина до ул. Жуковского;

ул. Гоголя, от ул. Жуковского до ул. Желябова;

ул. Пушкина, от ул. Маяковского до ул. Самокиша;

ул. Самокиша, от ул. Пушкина до пр. Кирова;

ул. Ленина, от д.№1 до ул. Пролетарская;

ул. Ленина, от д.№19 до д. №21;

ул. Ленина, от д.№4 до ул. Шмидта;

ул. Ленина, от ул. Шмидта до пл. Советская;

бул. Франко от д.№45 до ул. Киевская;

ул. Куйбышева, от ул. Киевская до д.№3;

ул. Куйбышева, от д.№3 до д.№7;

ул. Киевская, Автовокзал;

ул. Киевская, от д.№5 до д.№5В;

ул. Киевская, д. 150;

ул. Киевская, д. 160;

ул. Киевская, от ул. Киевской до АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156 «Б»);

ул. Киевская, выезд с АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156);

съезд с АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевской, д. 160;

ул. Киевская, от развязки АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевская, д. 160;

проезд от ул. Тренёва, д. 21 до ул. Киевской, д. 76.

Саки:

Симферопольская ул., от д.№23 до ул. 9 Героев;

Симферопольская ул., от ул. 9 Героев до пл. Революции;

Симферопольская ул., от д.№28 до ул. Старикова;

ул. 9 Героев, от ул. Трудовой до пер. Ковалева;

ул. 9 Героев, от пер. Ковалева до ул. Симферопольской;

Кузнецова ул., от ул. Курортной до ул. Ленина;

Ленина ул., от д.№15 до д.№17.

Евпатория:

Советская ул., д.№11;

Советская ул., от д.№3 до ул. Демышева;

Некрасова ул., от ул. Советская до ул. 60 лет ВЛКСМ;

Шевченко ул., от д.№35 до д.№ 37;

Шевченко ул., от ул. Пушкина до ул. Кирова;

Кирова ул., от д.№35А до ул. Фрунзе;

Кирова ул., от ул. Фрунзе до ул. Токарева;

Кирова ул., от ул. Санаторской до ул. Гоголя;

Гоголя ул., от ул. Кирова до ул. Санаторской;

Гоголя ул., от ул. Санаторской до ул. Пушкина;

Гоголя ул., от ул. Пушкина до ул. Белинского;

Ленина пр., от ул. Пионерской до д.№2;

Ленина пр., от д.№5 до ул. Гоголя;

Братьев Буслаевых ул., от ул. Пионерской до ул. Приморская;

Революции ул., от д.№36 до наб. им. В.Терешковой;

Караева ул., от ул. Матвеева до пер. И. Чепурина;

Революции ул., д.№34;

Пионерская ул., от ул. Революции до ул. Демышева;

Д.Ульянова ул., отд.№2/40 до уд. В. Дубинина;

Д.Ульянова ул., от д.№26 до ул. Миллера;

Д.Ульянова ул., от ул. Интернациональной до ул. Тухачевского;

Интернациональная ул., от ул. Колхозной до ул. Линейная;

Интернациональная ул., от ул. Линейная до ул. Д.Ульянова;

Д.Ульянова ул., от ул. Интернациональной до ул. Миллера;

Д.Ульянова ул., от ул. Миллера до ул. Крымская;

Некрасова ул., от ул. Токарева до пр-д Некрасова;

Некрасова ул., от д.№54 до ул. Казаса;

Некрасова ул., от ул. Казаса до ул. Кольцевая;

60 лет Октября ул., от ул. Крупской до ул. д.№22;

Крупской ул., от ул. 60 лет Октября до ул. 9 Мая;

Интернациональная ул., от ул. Заславского до ул. Токарева;

Интернациональная ул., от ул. Токарева до ул. Заславского;

Некрасова ул., от ул. Заславского до пр-д. Некрасова;

Симферополь-Евпатория, 62 км;

Симферополь-Евпатория, 62 км.

Ялта:

Московская ул., от д.№11 до ул. Руданского;

Московская ул., от ул. Руданского до ул. д.№43А;

Московская ул., от ул. Дзержинского до д.№ 53;

Московская ул., от д.№61А до д.№65;

Киевская ул., от д.№7 до д.№9;

п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№4Б до д. №5А;

п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№26 до д.№9;

п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№28 до пер. Курчатова;

п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№58 до конца населенного пункта «Кореиз»;

п. Алупка, Алупкинское шоссе, от Дворцовского шоссе д.№26 до конца населенного пункта «Алупка»;

п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от населенного пункта «Кореиз» до санатория «Морской прибой»;

п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№15Г до пер. Курчатова;

п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№5Б до д.№4Б;

Коммунаров ул., д.№7А;

Севастопольская ул., от ул. Володарского до ул. Заречная;

Гоголя ул., от ул. Севастопольской до наб. имени В.И. Ленина;

набережная имени В.И. Ленина, от д.№35 до д.№39;

Севастопольская ул., от ул. Заречная до ул. Гоголя;

Гоголя ул., от ул. Севастопольской до д.№2;

набережная имени В.И. Ленина, от д.№35 до д.№39;

Коммунаров ул., от д.№15 до наб. имени В.И. Ленина;

от Парковый проезд ул., д. №2 до Гагаринский спуск;

от Гагаринский спуск ул., до Парковый проезд ул., д. №2;

от Гагаринский спуск ул., д. №9 до Гагаринский спуск ул., д. №16;

от Гагаринский спуск ул., д. №16 до Гагаринский спуск ул., д. №9;

набережная имени В.И. Ленина, от д.№26 до д.№39;

Маршака ул., от д.№9 до д.№6;

Ломоносова ул., д.№1;

Ломоносова ул., от д.№2 до д.№9;

Партизанская ул., от ул. Кирова до ул. Чехова;

Партизанская ул., от ул. Чехова до ул. Кирова;

Садовая ул., от д.№4 до ул. К.Маркса

Дражинского ул., от д.№7 до д.№11А;

Дражинского ул., от д.№15А до д.№17;

Дражинского ул., от д.№34 до поворота на санаторий АНИИ имени Сеченова;

Московская ул., д.№1А;

Московская ул., д.№5;

Московская ул., от д.№11 до д.№13;

Московская ул., от д.№29А до ул. Руданского;

Московская ул., от ул. Руданского до д.№35;

Московская ул., от д.№47 до д.№53;

Московская ул., от д.№55 до д.№65;

Киевская ул., Автовокзал;

Киевская ул., от д.№26А до д.№24Г;

п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от санатория «Парус» до заездного кармана смотровой площадки «Ласточкино гнездо».

Судак:

Ленина ул., от д.№85А до ул. Спендиарова;

Ленина ул., от д.№79Б до ул. Октябрьская;

Ленина ул., от д.№61 до ул. Гагарина;

Гагарина ул., от ул. Ленина до ул. Партизанская;

Гагарина ул., от д.№3 до ул. Ленина;

Ленина ул., от д.№53 до ул. Мира;

Ленина ул., от д.№41 до д.№35Б;

Ленина ул., от д.№33А до ул. Маяковского;

Ленина ул., от д.№25 до ул. Гвардейской;

Ленина ул., от ул. Гвардейской до ул. Мищенко;

Ленина ул., от д.№76 до ул. Первомайская;

Ленина ул., от д.№68 до д.№48А;

Ленина ул., от д.№40 до ул. Яблоневая;

Ленина ул., от д.№30 до ул. Маяковского.

Бахчисарай:

Фрунзе ул., от д. №95 до ул. Гагарина;

Македонского ул., от д. №1 до д. №15;

Ленина ул., от ул. Спаи до ул. Пушкина;

Ленина ул., от ул. Октябрьская до Ханского Дворца;

Ленина ул., от Ханского Дворца до ул. З. Космодемьянской;

Ленина ул., от ул. З. Космодемьянской до д. №91;

Ленина ул., от д. №100 до ул. Школьная;

Ленина ул., от ул. Пушкина до ул. Спаи.

Алушта:

Комсомольская ул., от д.№20 до д.№6К1А;

Комсомольская ул., от д.№1А до ул. Набережная;

Комсомольская ул., от ул. Набережная до д.№1А;

Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Комсомольской до ул. Глазкрицкого;

Глазкрицкого ул., от д.№8Б до д.№15;

Глазкрицкого ул., от д. №5 до д.№3;

Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская;

Набережная ул., от ул. Комсомольская до ул. Глазкрицкого;

Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до д.№18;

Набережная ул., от д.№22 до д.№25;

Набережная ул., от д.№25 до д.№29;

Набережная ул., от д.№25 до ул. Глазкрицкого;

Набережная ул., от д.№6 до д.№1;

Октябрьская ул., от ул. Ленина до ул. Краснофлотская;

Комсомольская ул., от д.№20 до поворота на памятник;

Горького ул., от пер. Гвардейский до ул. Школьная;

Горького ул., от ул. Школьной до ул. Багликова;

Горького ул., от ул. Багликова до д.№19;

Горького ул., от д.№15А до д.№9Б;

Горького ул., от д.№5 до д.№11;

15 Апреля ул., д.№27;

15 Апреля ул., от д.№25 до д.№17;

15 Апреля ул., от д.№33 до д.№10;

15 Апреля ул., от д.№12 до пер. Базарный;

Ленина ул., д.№24;

Красноармейская ул., от д.№9 до ул. Перекопская;

Перекопская ул., от ул. Восточная Набережная до ул. Красноармейской;

Таврическая ул., от д.№3 до ул. Горбачевой;

Горбачевой ул., от ул. Пионерской до д.№3;

В.Хромых ул., от д.№29 до д.№14;

Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская;

Горького ул., от д.№4 до д.№8Б;

Горького ул., от д. №20 до ул. Багликова.

Джанкой:

Толстого ул., от ул. Интернациональной до ул. Свердлова;

Толстого ул., от ул. Свердлова до ул. Интернациональной;

Интернациональная ул., от ул. Толстого до д. №191;

Октябрьская ул., от ул. Красноармейской до ул. Калинина;

Октябрьская ул., от д. №69 до ул. Красноармеской;

Интернациональная ул., от ул. Толстого до пер. Ленинградский;

Интернациональная ул., от ул. К.Маркса до ул. Ленина;

Калинина ул., от ул. Октябрьская до ул. Интернациональной;

Калинина ул., от ул. Итернациональной до пер. К.Маркса;

Калинина ул., от д. №23 до д. №21;

Калинина ул., от ул. Р.Люксембург до ул. Крымская.

Армянск:

Иванищева ул., от ул. Сопина до д. №13 мкр. имени Г. Васильева;

Иванищева ул., от д.№ 13 мкр. имени Г.Васильева до ул. Сопина;

Сопина ул., от д.№ 7 до ул. Гайдара;

Сопина ул., от ул. Гайдара до д.№7.

Аэропорт Симферополя:

«Аэропорт Симферополь», Подъезд к Аэрокомплексу;

«Аэропорт Симферополь», 3 полоса перед Аэрокомплексом;

«Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса;

«Аэропорт Симферополь», подъезд к Аэрокомплексу;

«Аэропорт Симферополь», 4 полоса перед Аэрокомплексом;

«Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса;

«Аэропорт Симферополь», 2 полоса перед Аэрокомплексом;

«Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка;

«Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка;

«Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№11 до д. №2;

«Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№17А до д. №17Б;

«Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№25 до д. №13.

Керчь:

ул. Маршала Ерёменко, от д.№11В до ул. Мирошника;

ул. Маршала Ерёменко, от ул. Мирошника до д. №30Д;

ул. Гайдара, от д. №9 до д. №6/1;

ул. Маршала Еременко, от д. №30Д до ул. Мирошника;

ул. Советская, от д. 9/16 до д. 26;

ул. Володи Дубинина, от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской;

ул. Пролетарская, от ул. Володи Дубинина до ул. Кирова;

ул. Кирова, от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса;

ул. Советская, от д. №20 до пер. Кривой;

ул. Советская, от пер. Кривой до ул. Самойленко;

ул. Маршала Еременко, от д.№ 38 до Сенной площади;

ул. Сергея Борзенко, от д.№ 46 до ул. Кирова;

ул. Горького, от д. №30 до ул. Пошивальникова;

ул. Сморжевского, от ул. Генерала Петрова до д. 6;

ул. Сморжевского, от ул. Кирова до д. №6;

Адмиралтейский пр-д, от пер. Дмитрова до ул. Театральной;

ул. Свердлова, от д. 4 до д. 6;

ул. Свердлова, от д. № 12 до ул. Театральная;

ул. Володи Дубинина, от ул. Советской до Кооперативный пер.;

ул. Советская, от ул. Козлова до ул. Циолковского;

ул. Госпитальная, от ул. Пирогова, до ул. Крупской.

Феодосия:

ул. Украинская, от д. № 25 до д. № 23;

ул. Украинская, от д. №21 до д. №17;

ул. Куйбышева, от ул. Галерейная до д. №23;

ул. Куйбышева, от ул. Кирова до ул. Украинская;

ул. Украинская, от д. №11 до ул. Земская;

ул. Советская, от д. №4 до ул. Украинская;

ул. Советская, от ул. Победы до д. №25;

ул. Галерейная, от ул. Советская до пер. Галерейный.