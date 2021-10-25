«Паркон» фиксирует нарушения правил остановки и стоянки. Маршруты движения комплексов в Крыму

ГИБДД обнародовала маршруты движения комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД «Паркон» в Крыму на эту неделю.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Симферополь:
ул. А.Невского, от д.№11 до Суворовского спуска;
ул. А.Невского, от д.№15 до ул. Толстого;
ул. А.Невского, от д.№27Бк3 до пер. Галерейный;
ул. А.Невского, от пер. Галерейный до ул. Речная;
бульвар Ленина, от д.№7 до ул. Гагарина;
ул. Гагарина, от д.№9 до ул. Семашко;
ул. Семашко, д.№17;
ул. Семашко, от д.№8 до д.№4;
ул. Гагарина, от ул. Гайдара до пл. Московская;
ул. Гагарина, от пл. Московской до ул. Железнодорожная;
ул. Гагарина, от ул. Ким до бул. Ленина;
ул. К.Маркса, от ул. Павленко до д.№54А;
ул. К.Маркса, от д.№44 до ул. Толстого;
ул. К.Маркса, от ул. Толстого до ул. Желябова;
ул. К.Маркса, от д.№28/10Б до ул. Жуковского;
ул. А.Невского, от д.№6 до ул. Серова;
ул. А.Невского, от ул. Серова до д.№2;
пер. Совнаркомовский, от ул. Пушкина до пл. Советской;
пр-т Кирова, от д.№40 до ул. Горького;
пр-т Кирова, от ул. Гоголя до д.№18А;
ул. Севастопольская, от ул. Крылова до ул. Чехова;
ул. Севастопольская, от ул. Чехова до ул. Сергеева-Ценского;
ул. Севастопольская, от ул. Сергеева-Ценского до ул. Некрасова;
пр-т Кирова, от д.№19 до пл. Советская;
пер. Совнаркомовский, от пл. Советской до ул. А.Невского;
ул. А.Невского, от ул. Речная до ул. Павленко;
ул. Жуковского, от ул. Маяковского до ул. Луначарского;
ул. Жуковского, от ул. Гоголя до ул. Самокиша;
ул. Павленко, от ул. Казанской до ул. К.Маркса;
ул. Богдана Хмельницкого, от ул. Генерала Попова до д.№7;
пр-т. Кирова, от пл. Советская до д.№40;
ул. Севастопольская, от д.№30/7 до д. №30/2;
ул. Крылова, от ул. Севастопольская до ул. Караимская;
ул. Крылова, от ул. Караимская до д.№27;
ул. Чехова, от д.№30 до ул. Караимская;
ул. Гоголя, от пр. Кирова до ул. Пушкина;
ул. Гоголя, от ул. Пушкина до ул. Жуковского;
ул. Гоголя, от ул. Жуковского до ул. Желябова;
ул. Пушкина, от ул. Маяковского до ул. Самокиша;
ул. Самокиша, от ул. Пушкина до пр. Кирова;
ул. Ленина, от д.№1 до ул. Пролетарская;
ул. Ленина, от д.№19 до д. №21;
ул. Ленина, от д.№4 до ул. Шмидта;
ул. Ленина, от ул. Шмидта до пл. Советская;
бул. Франко от д.№45 до ул. Киевская;
ул. Куйбышева, от ул. Киевская до д.№3;
ул. Куйбышева, от д.№3 до д.№7;
ул. Киевская, Автовокзал;
ул. Киевская, от д.№5 до д.№5В;
ул. Киевская, д. 150;
ул. Киевская, д. 160;
ул. Киевская, от ул. Киевской до АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156 «Б»);
ул. Киевская, выезд с АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156);
съезд с АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевской, д. 160;
ул. Киевская, от развязки АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевская, д. 160;
проезд от ул. Тренёва, д. 21 до ул. Киевской, д. 76.
Саки:
Симферопольская ул., от д.№23 до ул. 9 Героев;
Симферопольская ул., от ул. 9 Героев до пл. Революции;
Симферопольская ул., от д.№28 до ул. Старикова;
ул. 9 Героев, от ул. Трудовой до пер. Ковалева;
ул. 9 Героев, от пер. Ковалева до ул. Симферопольской;
Кузнецова ул., от ул. Курортной до ул. Ленина;
Ленина ул., от д.№15 до д.№17.
Евпатория:
Советская ул., д.№11;
Советская ул., от д.№3 до ул. Демышева;
Некрасова ул., от ул. Советская до ул. 60 лет ВЛКСМ;
Шевченко ул., от д.№35 до д.№ 37;
Шевченко ул., от ул. Пушкина до ул. Кирова;
Кирова ул., от д.№35А до ул. Фрунзе;
Кирова ул., от ул. Фрунзе до ул. Токарева;
Кирова ул., от ул. Санаторской до ул. Гоголя;
Гоголя ул., от ул. Кирова до ул. Санаторской;
Гоголя ул., от ул. Санаторской до ул. Пушкина;
Гоголя ул., от ул. Пушкина до ул. Белинского;
Ленина пр., от ул. Пионерской до д.№2;
Ленина пр., от д.№5 до ул. Гоголя;
Братьев Буслаевых ул., от ул. Пионерской до ул. Приморская;
Революции ул., от д.№36 до наб. им. В.Терешковой;
Караева ул., от ул. Матвеева до пер. И. Чепурина;
Революции ул., д.№34;
Пионерская ул., от ул. Революции до ул. Демышева;
Д.Ульянова ул., отд.№2/40 до уд. В. Дубинина;
Д.Ульянова ул., от д.№26 до ул. Миллера;
Д.Ульянова ул., от ул. Интернациональной до ул. Тухачевского;
Интернациональная ул., от ул. Колхозной до ул. Линейная;
Интернациональная ул., от ул. Линейная до ул. Д.Ульянова;
Д.Ульянова ул., от ул. Интернациональной до ул. Миллера;
Д.Ульянова ул., от ул. Миллера до ул. Крымская;
Некрасова ул., от ул. Токарева до пр-д Некрасова;
Некрасова ул., от д.№54 до ул. Казаса;
Некрасова ул., от ул. Казаса до ул. Кольцевая;
60 лет Октября ул., от ул. Крупской до ул. д.№22;
Крупской ул., от ул. 60 лет Октября до ул. 9 Мая;
Интернациональная ул., от ул. Заславского до ул. Токарева;
Интернациональная ул., от ул. Токарева до ул. Заславского;
Некрасова ул., от ул. Заславского до пр-д. Некрасова;
Симферополь-Евпатория, 62 км;
Симферополь-Евпатория, 62 км.
Ялта:
Московская ул., от д.№11 до ул. Руданского;
Московская ул., от ул. Руданского до ул. д.№43А;
Московская ул., от ул. Дзержинского до д.№ 53;
Московская ул., от д.№61А до д.№65;
Киевская ул., от д.№7 до д.№9;
п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№4Б до д. №5А;
п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№26 до д.№9;
п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№28 до пер. Курчатова;
п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№58 до конца населенного пункта «Кореиз»;
п. Алупка, Алупкинское шоссе, от Дворцовского шоссе д.№26 до конца населенного пункта «Алупка»;
п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от населенного пункта «Кореиз» до санатория «Морской прибой»;
п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№15Г до пер. Курчатова;
п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№5Б до д.№4Б;
Коммунаров ул., д.№7А;
Севастопольская ул., от ул. Володарского до ул. Заречная;
Гоголя ул., от ул. Севастопольской до наб. имени В.И. Ленина;
набережная имени В.И. Ленина, от д.№35 до д.№39;
Севастопольская ул., от ул. Заречная до ул. Гоголя;
Гоголя ул., от ул. Севастопольской до д.№2;
набережная имени В.И. Ленина, от д.№35 до д.№39;
Коммунаров ул., от д.№15 до наб. имени В.И. Ленина;
от Парковый проезд ул., д. №2 до Гагаринский спуск;
от Гагаринский спуск ул., до Парковый проезд ул., д. №2;
от Гагаринский спуск ул., д. №9 до Гагаринский спуск ул., д. №16;
от Гагаринский спуск ул., д. №16 до Гагаринский спуск ул., д. №9;
набережная имени В.И. Ленина, от д.№26 до д.№39;
Маршака ул., от д.№9 до д.№6;
Ломоносова ул., д.№1;
Ломоносова ул., от д.№2 до д.№9;
Партизанская ул., от ул. Кирова до ул. Чехова;
Партизанская ул., от ул. Чехова до ул. Кирова;
Садовая ул., от д.№4 до ул. К.Маркса
Дражинского ул., от д.№7 до д.№11А;
Дражинского ул., от д.№15А до д.№17;
Дражинского ул., от д.№34 до поворота на санаторий АНИИ имени Сеченова;
Московская ул., д.№1А;
Московская ул., д.№5;
Московская ул., от д.№11 до д.№13;
Московская ул., от д.№29А до ул. Руданского;
Московская ул., от ул. Руданского до д.№35;
Московская ул., от д.№47 до д.№53;
Московская ул., от д.№55 до д.№65;
Киевская ул., Автовокзал;
Киевская ул., от д.№26А до д.№24Г;
п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от санатория «Парус» до заездного кармана смотровой площадки «Ласточкино гнездо».
Судак:
Ленина ул., от д.№85А до ул. Спендиарова;
Ленина ул., от д.№79Б до ул. Октябрьская;
Ленина ул., от д.№61 до ул. Гагарина;
Гагарина ул., от ул. Ленина до ул. Партизанская;
Гагарина ул., от д.№3 до ул. Ленина;
Ленина ул., от д.№53 до ул. Мира;
Ленина ул., от д.№41 до д.№35Б;
Ленина ул., от д.№33А до ул. Маяковского;
Ленина ул., от д.№25 до ул. Гвардейской;
Ленина ул., от ул. Гвардейской до ул. Мищенко;
Ленина ул., от д.№76 до ул. Первомайская;
Ленина ул., от д.№68 до д.№48А;
Ленина ул., от д.№40 до ул. Яблоневая;
Ленина ул., от д.№30 до ул. Маяковского.
Бахчисарай:
Фрунзе ул., от д. №95 до ул. Гагарина;
Македонского ул., от д. №1 до д. №15;
Ленина ул., от ул. Спаи до ул. Пушкина;
Ленина ул., от ул. Октябрьская до Ханского Дворца;
Ленина ул., от Ханского Дворца до ул. З. Космодемьянской;
Ленина ул., от ул. З. Космодемьянской до д. №91;
Ленина ул., от д. №100 до ул. Школьная;
Ленина ул., от ул. Пушкина до ул. Спаи.
Алушта:
Комсомольская ул., от д.№20 до д.№6К1А;
Комсомольская ул., от д.№1А до ул. Набережная;
Комсомольская ул., от ул. Набережная до д.№1А;
Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Комсомольской до ул. Глазкрицкого;
Глазкрицкого ул., от д.№8Б до д.№15;
Глазкрицкого ул., от д. №5 до д.№3;
Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская;
Набережная ул., от ул. Комсомольская до ул. Глазкрицкого;
Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до д.№18;
Набережная ул., от д.№22 до д.№25;
Набережная ул., от д.№25 до д.№29;
Набережная ул., от д.№25 до ул. Глазкрицкого;
Набережная ул., от д.№6 до д.№1;
Октябрьская ул., от ул. Ленина до ул. Краснофлотская;
Комсомольская ул., от д.№20 до поворота на памятник;
Горького ул., от пер. Гвардейский до ул. Школьная;
Горького ул., от ул. Школьной до ул. Багликова;
Горького ул., от ул. Багликова до д.№19;
Горького ул., от д.№15А до д.№9Б;
Горького ул., от д.№5 до д.№11;
15 Апреля ул., д.№27;
15 Апреля ул., от д.№25 до д.№17;
15 Апреля ул., от д.№33 до д.№10;
15 Апреля ул., от д.№12 до пер. Базарный;
Ленина ул., д.№24;
Красноармейская ул., от д.№9 до ул. Перекопская;
Перекопская ул., от ул. Восточная Набережная до ул. Красноармейской;
Таврическая ул., от д.№3 до ул. Горбачевой;
Горбачевой ул., от ул. Пионерской до д.№3;
В.Хромых ул., от д.№29 до д.№14;
Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская;
Горького ул., от д.№4 до д.№8Б;
Горького ул., от д. №20 до ул. Багликова.
Джанкой:
Толстого ул., от ул. Интернациональной до ул. Свердлова;
Толстого ул., от ул. Свердлова до ул. Интернациональной;
Интернациональная ул., от ул. Толстого до д. №191;
Октябрьская ул., от ул. Красноармейской до ул. Калинина;
Октябрьская ул., от д. №69 до ул. Красноармеской;
Интернациональная ул., от ул. Толстого до пер. Ленинградский;
Интернациональная ул., от ул. К.Маркса до ул. Ленина;
Калинина ул., от ул. Октябрьская до ул. Интернациональной;
Калинина ул., от ул. Итернациональной до пер. К.Маркса;
Калинина ул., от д. №23 до д. №21;
Калинина ул., от ул. Р.Люксембург до ул. Крымская.
Армянск:
Иванищева ул., от ул. Сопина до д. №13 мкр. имени Г. Васильева;
Иванищева ул., от д.№ 13 мкр. имени Г.Васильева до ул. Сопина;
Сопина ул., от д.№ 7 до ул. Гайдара;
Сопина ул., от ул. Гайдара до д.№7.
Аэропорт Симферополя:
«Аэропорт Симферополь», Подъезд к Аэрокомплексу;
«Аэропорт Симферополь», 3 полоса перед Аэрокомплексом;
«Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса;
«Аэропорт Симферополь», подъезд к Аэрокомплексу;
«Аэропорт Симферополь», 4 полоса перед Аэрокомплексом;
«Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса;
«Аэропорт Симферополь», 2 полоса перед Аэрокомплексом;
«Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка;
«Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка;
«Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№11 до д. №2;
«Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№17А до д. №17Б;
«Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№25 до д. №13.
Керчь:
ул. Маршала Ерёменко, от д.№11В до ул. Мирошника;
ул. Маршала Ерёменко, от ул. Мирошника до д. №30Д;
ул. Гайдара, от д. №9 до д. №6/1;
ул. Маршала Еременко, от д. №30Д до ул. Мирошника;
ул. Советская, от д. 9/16 до д. 26;
ул. Володи Дубинина, от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской;
ул. Пролетарская, от ул. Володи Дубинина до ул. Кирова;
ул. Кирова, от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса;
ул. Советская, от д. №20 до пер. Кривой;
ул. Советская, от пер. Кривой до ул. Самойленко;
ул. Маршала Еременко, от д.№ 38 до Сенной площади;
ул. Сергея Борзенко, от д.№ 46 до ул. Кирова;
ул. Горького, от д. №30 до ул. Пошивальникова;
ул. Сморжевского, от ул. Генерала Петрова до д. 6;
ул. Сморжевского, от ул. Кирова до д. №6;
Адмиралтейский пр-д, от пер. Дмитрова до ул. Театральной;
ул. Свердлова, от д. 4 до д. 6;
ул. Свердлова, от д. № 12 до ул. Театральная;
ул. Володи Дубинина, от ул. Советской до Кооперативный пер.;
ул. Советская, от ул. Козлова до ул. Циолковского;
ул. Госпитальная, от ул. Пирогова, до ул. Крупской.
Феодосия:
ул. Украинская, от д. № 25 до д. № 23;
ул. Украинская, от д. №21 до д. №17;
ул. Куйбышева, от ул. Галерейная до д. №23;
ул. Куйбышева, от ул. Кирова до ул. Украинская;
ул. Украинская, от д. №11 до ул. Земская;
ул. Советская, от д. №4 до ул. Украинская;
ул. Советская, от ул. Победы до д. №25;
ул. Галерейная, от ул. Советская до пер. Галерейный.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..