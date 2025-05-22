Парковки в Ялте: что изменится летом

Мы понимаем, что самое главное – это удобство для людей. И пока не создадим обустроенные парковочные пространства в достаточном количестве, перехватывающие парковки так называемые, не можем себе этого позволить. Поэтому в этот сезон мы входим с маленькими локальными преображениями, ограничиваемся небольшими, но, я уверена, эффективными решениями, – отметила глава администрации.

По ее словам, власти Ялты очень бы хотели ограничить движение транспорта по центру города, и рано или поздно к этому, безусловно, придут, но сейчас говорить об этом преждевременно.

И вопрос с парковками у нас стоит особо актуально не только в курортный сезон, но и ежедневно. В этой связи сегодня проводим совещание с ГИБДД. Есть ряд предложений, попробуем в экспериментальной форме (внедрить – ред.), – сказала Павленко.

Она отметила, что Ялта ждет высокого курортного сезона и наплыва гостей, к чему активно готовится.

Отделяем места парковки с одной и с другой стороны делиниаторами. Посмотрим, как этот эксперимент сработает в течение нескольких недель, чтобы сделать выводы, утвердить ли это решение, насколько оно будет эффективно для повседневной жизни, – сказала мэр.

В частности, в рамках эксперимента на место парковки у кинотеатра «Спартак» будет перенесена остановка общественного транспорта, которая разделит парковочное пространство надвое.

Сложнее с парковками станет в районе автовокзала на месте временного рынка.

С первых чисел июня открывается временный новый рынок на период реконструкции старого. Все знают о пробках постоянных в этом месте. У нас там фактически узкое горлышко, а постоянные парковки на мосту затрудняет движение автолюбителям. В этой связи устанавливаем светофоры на остановке перед пешеходным переходом со стороны автовокзала, 5-й квартал. А также устанавливаем светофор и организуем пешеходный проход со стороны улицы Московской, – рассказала глава администрации.

При этом на автовокзале появятся дополнительные плоскостные парковочные пространства: две возле Верхней станции, на улице Московской, и внизу, на автодороге на улице Киевской, добавила она.

Кроме того, в различных локациях на территории муниципального образования реализуют проект обустройства так называемых эко-парковок.

Это маленькие кармашки, где мы предусматриваем место для стоянки машин для удобства жителей. Также готовим сейчас проект по Розе Люксембург в городе Алупке, но и очень многое-многое другое, – сказала глава ялтинской администрации.

Помимо парковок, разберутся с некоторыми пешеходными переходами.

В частности, в рамках эксперимента в центре Ялты уберут не очень востребованный переход возле Института винограда и вина «Магарач» на улице Кирова – одной из основных артерий, где образуется пробка, предупредила Павленко.

Также на улице Московской у нас пешеходы, к сожалению, очень любят переходить улицу в неположенном месте, не хотят спускаться в подземный переход, который специально для этого создан. Обустраиваем пешеходный переход. Людям будет очень удобно прямо с остановки, пользуясь светофором, пройти на новый рынок и перейти на улицу Киевскую, – проинформировала мэр.

Она выразила уверенность в том, что ощутить удобство от всех мероприятий, которые проводятся, жители и гости города смогут уже с наступлением летнего сезона.

источник: РИА Новости Крым