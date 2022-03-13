Паркуемся по правилам, смотрим на знаки. В городах Крыма работает «Паркон»

ГИБДД обнародовала актуальные маршруты движения комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД «Паркон» в городах Крыма.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Симферополь:
- г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№11 до Суворовского спуска
- г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№15 до ул. Толстого
- г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№27Бк3 до пер. Галерейный
- г. Симферополь, А.Невского ул., от пер. Галерейный до ул. Речная
- г. Симферополь, Ленина бульвар, от д.№7 до ул. Гагарина
- г. Симферополь, Гагарина ул., от д.№9 до ул. Семашко
- г. Симферополь, Семашко ул., д.№17
- г. Симферополь, Семашко ул., от д.№8 до д.№4
- г. Симферополь, Гагарина ул., от ул. Гайдара до пл. Московская
- г. Симферополь, Гагарина ул., от пл. Московской до ул. Железнодорожная
- г. Симферополь, Гагарина ул., от ул. Ким до бул. Ленина
- г. Симферополь, К.Маркса ул., от ул. Павленко до д.№54А
- г. Симферополь, К.Маркса ул., от д.№44 до ул. Толстого
- г. Симферополь, К.Маркса ул., от ул. Толстого до ул. Желябова
- г. Симферополь, К.Маркса ул., от д.№28/10Б до ул. Жуковского
- г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№6 до ул. Серова
- г. Симферополь, А.Невского ул., от ул. Серова до д.№2
- г. Симферополь, Совнаркомовский пер., от ул. Пушкина до пл. Советской
- г. Симферополь, Кирова пр., от д.№40 до ул. Горького
- г. Симферополь, Кирова пр., от ул. Гоголя до д.№18А
- г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Крылова до ул. Чехова
- г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Чехова до ул. Сергеева-Ценского
- г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Сергеева-Ценского до ул. Некрасова
- г. Симферополь, Кирова пр., от д.№19 до пл. Советская
- г. Симферополь, Совнаркомовский пер., от пл. Советской до ул. А.Невского
- г. Симферополь, А.Невского ул., от ул. Речная до ул. Павленко
- г. Симферополь, Жуковского ул., от ул. Маяковского до ул. Луначарского
- г. Симферополь, Жуковского ул., от ул. Гоголя до ул. Самокиша
- г. Симферополь, Павленко ул., от ул. Казанской до ул. К.Маркса
- г. Симферополь, Богдана Хмельницкого ул. от ул. Генерала Попова до д.№7
- г. Симферополь, пр. Кирова, от пл. Советская до д.№40
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, от д.№30/7 до д. №30/2
- г. Симферополь, ул. Крылова, от ул. Севастопольская до ул. Караимская
- г. Симферополь, ул. Крылова, от ул. Караимская до д.№27
- г. Симферополь, ул. Чехова, от д.№30 до ул. Караимская
- г. Симферополь, ул. Гоголя, от пр. Кирова до ул. Пушкина
- г. Симферополь, ул. Гоголя, от ул. Пушкина до ул. Жуковского
- г. Симферополь, ул. Гоголя, от ул. Жуковского до ул. Желябова
- г. Симферополь, ул. Пушкина, от ул. Маяковского до ул. Самокиша
- г. Симферополь, ул. Самокиша, от ул. Пушкина до пр. Кирова
- г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№1 до ул. Пролетарская
- г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№19 до д. №21
- г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№4 до ул. Шмидта
- г. Симферополь, ул. Ленина, от ул. Шмидта до пл. Советская
- г. Симферополь, бул. Франко от д.№45 до ул. Киевская
- г. Симферополь, ул. Куйбышева, от ул. Киевская до д.№3
- г. Симферополь, ул. Куйбышева, от д.№3 до д.№7
- г. Симферополь, ул. Киевская, Автовокзал
- г. Симферополь, ул. Киевская, от д.№5 до д.№5В
- г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150
- г. Симферополь, ул. Киевская, д. 160
- г. Симферополь, ул. Киевская, от ул. Киевской до АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156 «Б»)
- г. Симферополь, ул. Киевская, выезд с АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156)
- г. Симферополь, съезд с АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевской, д. 160
- г. Симферополь, ул. Киевская, от развязки АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевская, д. 160
- г. Симферополь, проезд от ул. Тренёва, д. 21 до ул. Киевской, д. 76
Саки:
- г. Саки, Симферопольская ул., от д.№23 до ул. 9 Героев
- г. Саки, Симферопольская ул., от ул. 9 Героев до пл. Революции
- г. Саки, Симферопольская ул., от д.№28 до ул. Старикова
- г. Саки, 9 Героев ул., от ул. Трудовой до пер. Ковалева
- г. Саки, 9 Героев ул., от пер. Ковалева до ул. Симферопольской
- г. Саки, Кузнецова ул., от ул. Курортной до ул. Ленина
- г. Саки, Ленина ул., от д.№15 до д.№17
Евпатория:
- г. Евпатория, Советская ул., д.№11
- г. Евпатория, Советская ул., от д.№3 до ул. Демышева
- г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Советская до ул. 60 лет ВЛКСМ
- г. Евпатория, Шевченко ул., от д.№35 до д.№ 37
- г. Евпатория, Шевченко ул., от ул. Пушкина до ул. Кирова
- г. Евпатория, Кирова ул., от д.№35А до ул. Фрунзе
- г. Евпатория, Кирова ул., от ул. Фрунзе до ул. Токарева
- г. Евпатория, Кирова ул., от ул. Санаторской до ул. Гоголя
- г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Кирова до ул. Санаторской
- г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Санаторской до ул. Пушкина
- г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Пушкина до ул. Белинского
- г. Евпатория, Ленина пр., от ул. Пионерской до д.№2
- г. Евпатория, Ленина пр., от д.№5 до ул. Гоголя
- г. Евпатория, Братьев Буслаевых ул., от ул. Пионерской до ул. Приморская
- г. Евпатория, Революции ул., от д.№36 до наб. им. В.Терешковой
- г. Евпатория, Караева ул., от ул. Матвеева до пер. И. Чепурина
- г. Евпатория, Революции ул., д.№34
- г. Евпатория, Пионерская ул., от ул. Революции до ул. Демышева
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., отд.№2/40 до уд. В. Дубинина
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от д.№26 до ул. Миллера
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от ул. Интернациональной до ул. Тухачевского
- г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Колхозной до ул. Линейная
- г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Линейная до ул. Д.Ульянова
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от уло. Интернациональной до ул. Миллера
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от ул. Миллера до ул. Крымская
- г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Токарева до пр-д Некрасова
- г. Евпатория, Некрасова ул., от д.№54 до ул. Казаса
- г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Казаса до ул. Кольцевая
- г. Евпатория, 60 лет Октября ул., от ул. Крупской до ул. д.№22
- г. Евпатория, Крупской ул., от ул. 60 лет Октября до ул. 9 Мая
- г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Заславского до ул. Токарева
- г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Токарева до ул. Заславского
- г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Заславского до пр-д. Некрасова
- а/д Симферополь-Евпатория, 62 км.
- а/д Симферополь-Евпатория, 62 км.
Ялта:
- г. Ялта, Московская ул., от ул. Руданского до ул. д.№43А
- г. Ялта, Московская ул., от ул. Дзержинского до д.№ 53
- г. Ялта, Московская ул., от д.№61А до д.№65
- г. Ялта, Киевская ул., от д.№7 до д.№9
- г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№4Б до д. №5А
- г. Ялта, п. Алупка, Алупкинское шоссе, от Дворцовского шоссе д.№26 до конца населенного пункта Алупка
- г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от ул. Мисхорский спуск до д. 40-Б
- г. Ялта, ул. Алупкинское ш., д. № 36-Ю
- г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 36-О до д. №28-Б
- г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 28 до ул. Кореизское ш.
- г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 9 до д. № 22-А
- г. Ялта, Алупкинское ш., от д. №32 до д. № 22-Б
- г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 22-Ю до д. № 5-В
- г. Ялта, Алупкинское ш., от д. № 5-В до д. № 5-А
- г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№5Б до д.№4Б
- г. Ялта, Коммунаров ул., д.№7А
- г. Ялта, ул. Севастопольская, от ул. Володарского до пер. Кубанского
- г. Ялта, ул. Севастопольская, от д. №12 до ул. Заречной
- г. Ялта, ул. Севастопольская, от ул. Заречной до ул. Гоголя
- г. Ялта, Гоголя ул., от ул. Севастопольской до наб. имени В.И. Ленина
- г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№35 до д.№39
- г. Ялта, Севастопольская ул., от ул. Заречной до ул. Гоголя
- г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 5-Б до д. № 22-ю
- г. Ялта, ул. Гоголя, от д. №14 до ул. Севастопольской
- г. Ялта, ул. Гоголя, от д. № 1 до д. № 1-А
- г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№35 до д.№39
- г. Ялта, ул. наб. им. Ленина, от ул. Коммунаров до д. №39
- г. Ялта, ул. наб. им. Ленина, от д. № 39 до ул. ул. Коммунаров
- г. Ялта, Коммунаров ул., от д.№15 до наб. имени В.И. Ленина
- г. Ялта, ул. Коммунаров, от д. №4 до ул. Сеченова
- г. Ялта, ул. Коммунаров, от ул. Сеченова до ул. наб. им. Ленина
- г. Ялта, ул. Коммунаров, от д. №39 до ул. Володарского
- г. Ялта, ул. Володарского, от ул. Коммунаров до ул. Щербака
- г. Ялта, от Парковый проезд ул., д. №2 до Гагаринский спуск ул.
- г. Ялта, от Гагаринский спуск ул., до Парковый проезд ул., д. №2
- г. Ялта, от Гагаринский спуск ул., д. №9 до Гагаринский спуск ул., д. №16
- г. Ялта, от Гагаринский спуск ул., д. №16 до Гагаринский спуск ул., д. №9
- г. Ялта, Маршака ул., от д.№9 до д.№6
- г. Ялта, Ломоносова ул., д.№1
- г. Ялта, Ломоносова ул., от д.№2 до д.№9
- г. Ялта, Партизанская ул., от ул. Кирова до ул. Чехова
- г. Ялта, Партизанская ул., от ул. Чехова до ул. Кирова
- г. Ялта, Садовая ул., от д.№9 до ул. К.Маркса
- г. Ялта, ул. Садовая, от д. №6 до ул. Войкова
- г. Ялта, ул. Садовая, от д. №3 до д. №13
- г. Ялта, ул. Садовая, от д.№ 5 до ул. Карла Маркса
- г. Ялта, ул. Кирова, от д. №31 до д. №37
- г. Ялта, ул. Кирова, от д. № 36 до д. 40
- г. Ялта, Дражинского ул., от д.№7 до д.№11А
- г. Ялта, Дражинского ул., от д.№15А до д.№17
- г. Ялта, Дражинского ул., от д.№34 до поворота на санаторий АНИИ имени Сеченова
- г. Ялта, ш. Дражинского, от д. №59 до Преображенской церкви
- г. Ялта, ш. Дражинского, от Преображенской церкви до д. № 17
- г. Ялта, ш. Дражинского, от д. № 14 до Музея НБС
- г. Ялта, ул. Дражинского, от д. № 50 до Yalta intourist
- г. Ялта, ул. Дражинского, №50
- г. Ялта, ул. Дражинского, от д. №50 до д. № 46А
- г. Ялта, ул. Дражинского, от д. №46-А до д. №37-А
- г. Ялта, ул. Дражинского, от д. №25-В до ул. Средне-Слободской
- г. Ялта, ул. Дражинского, от ул. Средне-Слободской до д. № 37
- г. Ялта, ул. Дражинского, от д. №50 до ш. Туристов
- г. Ялта, Московская ул., от д.№11 до д.№13
- г. Ялта, Московская ул., от д.№29А до ул. Руданского
- г. Ялта, Московская ул., от ул. Руданского до д.№31В
- г. Ялта, ул. Московская, от д. № 33 до д. №35
- г. Ялта, ул. Московская, от д. №45 до ул. Дзержинского
- г. Ялта, ул. Московская, от д. №47 А до д. №57
- г. Ялта, ул. Московская, от д. №55 до д. №65
- г. Ялта, Киевская ул., Автовокзал
- г. Ялта, Киевская ул., от д. №26-Б до д. №24-Г
- г. Ялта, Киевская ул., от д. № 20 до д. № 18
- г. Ялта, Киевская ул., от д. № 14 до д. № 8
- г. Ялта, ш. Туристов, от Южнобережного ш. до ул. Совхозной
- г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от ул. Туристов до д. № 27
- г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от д. №27 до д. №23-А
- г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от д. № 17 до д. № 19-Б
- г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от ул. Винодела Егорова до д. №15-Б
- г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от д. №11 до д. №16-Б
- г. Ялта, ул. Карла Маркса, от д. № 1А до д. №4/2
- г. Ялта, ул. Карла Маркса, от д. № 4/2 до ул. Московской
- г. Ялта, ул. Тренёва, от ул. Киевской до д. №8
- г. Ялта, ул. Тренёва, от д. №8 до д. №3
- г. Ялта, ул. Тренёва, д. №6
- г. Ялта, ул. Тренёва, от д. №6 до ул. Киевской
- г. Ялта, ул. Киевская, от д. №6 до ул. Карла Маркса
- г. Ялта, ул. Карла Маркса, от ул. Киевской до ул. Васибьева
- г. Ялта, ул. Мисхорский спуск, от ул. Кореизское ш. до д. № 42
- г. Ялта, ул. Мисхорский спуск, от д. № 42 до ул. Алупкинское ш.
Узнайте больше: Первые резиденты могут приступить к работе в индустриальном парке в Джанкое хоть сейчас
Судак:
- г. Судак, Ленина ул., от д.№85А до ул. Спендиарова
- г. Судак, Ленина ул., от д.№79Б до ул. Октябрьская
- г. Судак, Ленина ул., от д.№61 до ул. Гагарина
- г. Судак, Гагарина ул., от ул. Ленина до ул. Партизанская
- г. Судак, Гагарина ул., от д.№3 до ул. Ленина
- г. Судак, Ленина ул., от д.№53 до ул. Мира
- г. Судак, Ленина ул., от д.№41 до д.№35Б
- г. Судак, Ленина ул., от д.№33А до ул. Маяковского
- г. Судак, Ленина ул., от д.№25 до ул. Гвардейской
- г. Судак, Ленина ул., от ул. Гвардейской до ул. Мищенко
- г. Судак, Ленина ул., от д.№76 до ул. Первомайская
- г. Судак, Ленина ул., от д.№68 до д.№48А
- г. Судак, Ленина ул., от д.№40 до ул. Яблоневая
- г. Судак, Ленина ул., от д.№30 до ул. Маяковского
Бахчисарай:
- г. Бахчисарай, Фрунзе ул., от д. №95 до ул. Гагарина
- г. Бахчисарай, Македонского ул., от д. №1 до д. №15
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Спаи до ул. Пушкина
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Октябрьская до Ханского Дворца
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от Ханского Дворца до ул. З. Космодемьянской
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. З. Космодемьянской до д. №91
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от д. №100 до ул. Школьная
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Пушкина до ул. Спаи
Алушта:
- г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№20 до д.№6К1А
- г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№1А до ул. Набережная
- г. Алушта, Комсомольская ул., от ул. Набережная до д.№1А
- г. Алушта, Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Комсомольской до ул. Глазкрицкого
- г. Алушта, Глазкрицкого ул., от д.№8Б до д.№15
- г. Алушта, Глазкрицкого ул., от д. №5 до д.№3
- г. Алушта, Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская
- г. Алушта, Набережная ул., от ул. Комсомольская до ул. Глазкрицкого
- г. Алушта, Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до д.№18
- г. Алушта, Набережная ул., от д.№22 до д.№25
- г. Алушта, Набережная ул., от д.№25 до д.№29
- г. Алушта, Набережная ул., от д.№25 до ул. Глазкрицкого
- г. Алушта, Набережная ул., от д.№6 до д.№1
- г. Алушта, Октябрьская ул., от ул. Ленина до ул. Краснофлотская
- г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№20 до поворота на памятник
- г. Алушта, Горького ул., от пер. Гвардейский до ул. Школьная
- г. Алушта, Горького ул., от ул. Школьной до ул. Багликова
- г. Алушта, Горького ул., от ул. Багликова до д.№19
- г. Алушта, Горького ул., от д.№15А до д.№9Б
- г. Алушта, Горького ул., от д.№5 до д.№11
- г. Алушта, 15 Апреля ул., д.№27
- г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№25 до д.№17
- г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№33 до д.№10
- г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№12 до пер. Базарный
- г. Алушта, Ленина ул., д.№24
- г. Алушта, Красноармейская ул., от д.№9 до ул. Перекопская
- г. Алушта, Перекопская ул., от ул. Восточная Набережная до ул. Красноармейской
- г. Алушта, Таврическая ул., от д.№3 до ул. Горбачевой
- г. Алушта, Горбачевой ул., от ул. Пионерской до д.№3
- г. Алушта, В.Хромых ул., от д.№29 до д.№14
- г. Алушта, Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская
- г. Алушта, Горького ул., от д.№4 до д.№8Б
- г. Алушта, Горького ул., от д. №20 до ул. Багликова
Джанкой:
- г. Джанкой, Толстого ул., от ул. Интернациональной до ул. Свердлова
- г. Джанкой, Толстого ул., от ул. Свердлова до ул. Интернациональной
- г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. Толстого до д. №191
- г. Джанкой, Октябрьская ул., от ул. Красноармейской до ул. Калинина
- г. Джанкой, Октябрьская ул., от д. №69 до ул. Красноармеской
- г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. Толстого до пер. Ленинградский
- г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. К.Маркса до ул. Ленина
- г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Октябрьская до ул. Интернациональной
- г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Итернациональной до пер. К.Маркса
- г. Джанкой, Калинина ул., от д. №23 до д. №21
- г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Р.Люксембург до ул. Крымская
Армянск:
- г. Армянск, Иванищева ул., от ул. Сопина до д. №13 мкр. имени Г. Васильева
- г. Армянск, Иванищева ул., от д.№ 13 мкр. имени Г.Васильева до ул. Сопина
- г. Армянск, Сопина ул., от д.№ 7 до ул. Гайдара
- г. Армянск, Сопина ул., от ул. Гайдара до д.№7
Аэропорт Симферополя:
- «Аэропорт Симферополь», Подъезд к Аэрокомплексу
- «Аэропорт Симферополь», 3 полоса перед Аэрокомплексом
- «Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса
- «Аэропорт Симферополь», подъезд к Аэрокомплексу
- «Аэропорт Симферополь», 4 полоса перед Аэрокомплексом
- «Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса
- «Аэропорт Симферополь», 2 полоса перед Аэрокомплексом
- «Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка
- «Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка
- «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№11 до д. №2
- «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№17А до д. №17Б
- «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№25 до д. №13
Керчь:
- г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, от д.№11В до ул. Мирошника
- г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, от ул. Мирошника до д. №30Д
- г. Керчь, Ул. Гайдара, от д. №9 до д. №6/1
- г. Керчь, ул. Маршала Еременко, от д. №30Д до ул. Мирошника
- г. Керчь, ул. Советская, от д. 9/16 до д. 26
- г. Керчь, ул. Володи Дубинина, от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской
- г. Керчь, ул. Пролетарская, от ул. Володи Дубинина до ул. Кирова
- г. Керчь, ул. Кирова, от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса
- г. Керчь, ул. Советская, от д. №20 до пер. Кривой
- г. Керчь, ул. Советская, от пер. Кривой до ул. Самойленко
- г. Керчь, ул. Маршала Еременко, от д.№ 38 до Сенной площади
- г. Керчь, ул. Сергея Борзенко, от д.№ 46 до ул. Кирова
- г. Керчь, ул. Горького, от д. №30 до ул. Пошивальникова
- г. Керчь, ул. Сморжевского, от ул. Генерала Петрова до д. 6
- г. Керчь, ул. Сморжевского, от ул. Кирова до д. №6
- г. Керчь, Адмиралтейский пр-д, от пер. Дмитрова до ул. Театральной
- г. Керчь, ул. Свердлова, от д. 4 до д. 6
- г. Керчь, ул. Свердлова, от д. № 12 до ул. Театральная
- г. Керчь, ул. Володи Дубинина, от ул. Советской до Кооперативный пер.
- г. Керчь, ул. Советская, от ул. Козлова до ул. Циолковского
- г. Керчь, ул. Госпитальная, от ул. Пирогова, до ул. Крупской
Феодосия:
- г. Феодосия, ул. Украинская, от д. № 25 до д. № 23
- г. Феодосия, ул. Украинская, от д. №21 до д. №17
- г. Феодосия, ул. Куйбышева, от ул. Галерейная до д. №23
- г. Феодосия, ул. Куйбышева, от ул. Кирова до ул. Украинская
- г. Феодосия, ул. Украинская, от д. №11 до ул. Земская
- г. Феодосия, ул. Советская, от д. №4 до ул. Украинская
- г. Феодосия ул. Советская, от ул. Победы до д. №25
- г. Феодосия ул. Галерейная, от ул. Советская до пер. Галерейный.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!